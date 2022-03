Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formatiei FCSB, Anton Petrea, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca derby-ul cu Dinamo va fi poate mai greu decat cel cu CFR Cluj, chiar daca adversara de duminica se afla pe pozitia a 15-a in clasamentul Ligii I, conform Agerpres. "Ne asteapta o partida grea din punctul meu…

- Dinamo și FCSB se intalnesc duminica, de la ora 20:00, in derby-ul Ligii 1, iar suporterii au inceput deja duelul. Ultrașii roș-albaștri, prezenți la pe Arena Naționala la meciul cu CFR Cluj, vor sa vina in numar mare și la meciul cu Dinamo, dar acuza ca formația alb-roșie le pune bețe in roate. ...

- Formatia CFR Cluj, liderul Ligii 1, a remizat in deplasare, scor 3-3, cu a doua clasata, FCSB, intr-un meci din etapa a XXII-a campionatului, in care gazdele au inscris ultimul gol dupa minutul 90.

- Cu puține soluții intre buturi, dupa ce Plamen Iliev a anunțat ca nu mai continua la „caini,” Dinamo se gandește sa-l imprumute pe Cristiano Figueiredo (31 de ani), cel de-al treilea portar al lui CFR Cluj. Cu o saptamana inainte de reluarea Ligii 1, oficialii lui Dinamo au realizat ca sunt complet…

- LPF a anuntat, luni, programul etapei a XXII-a a Ligii 1 Casa Praiurilor, prima din acest an, si, potrivit acestuia, meciul FCSB - CFR Cluj va avea loc la 23 ianuarie, de la ora 20.00, conform news.ro Programul etapei este urmatorul:Vineri, 21 ianuarie Ora 20.00 FC Arges – FC…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca in contextul pandemiei de coronavirus ar trebui ca gruparile din Liga 1 sa fie lasate sa aiba pe lista cati jucatori vor. “Mi se pare incredibil ca e pandemie si noi nu putem sa folosim ce jucatori vrem. Pai…

- Dan Petrescu,​ antrenorul echipei CFR Cluj, a declarat, sâmbata, ca în contextul pandemiei de coronavirus ar trebui ca gruparile din Liga 1 sa fie lasate sa aiba pe lista câti jucatori își doresc."Mi se pare incredibil ca e pandemie si noi nu putem sa folosim ce…

- Oficialii clubului FCU Craiova si antrenorul principal Eugen Trica au ajuns la un acord pentru incetarea colaborarii, a anuntat gruparea din Banie, sambata, pe pagina sa de Facebook . Despartirea survine dupa infrangerea suferita vineri, la Craiova, 1-2 cu Academica Clinceni, in etapa a 19-a a Ligii…