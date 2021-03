Stiri pe aceeasi tema

- CSM Slatina nu a reusit sa obtina niciun punct din deplasarea de la Cluj, din partida cu Universitatea. A fost o victorie la limita a ardelenilor, scor 2-1, dupa ce au reușit sa inscrie golul „izbavitor“ in minutul 90+5. Golurile invingatorilor au fost reusite de Ogbu (33) și Golan (90+5), in timp ce…

- Tragerea la sorti pentru sferturile Cupei Romaniei va avea loc, luni, la Casa Fotbalului, de la ora 10.30, potrivit news.ro. Mai multe drumuri sunt blocate din cauza zapezii viscolite. Vezi unde sunt probleme In sferturile de finala ale competitiei se vor duela 4 formatii din Liga 1…

- Dupa Petrolul Ploiesti, alte trei echipe s-au calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, ediția 2020-2021. Unul dintre cele mai așteptate dueluri din optimi, derby-ul Dinamo - FCSB, reeditarea semifinalei din sezonul trecut, s-a incheiat cu victoria gazdelor, scor 1-0. Cu noua schimbari…

- Mario Nicolae, managerul sportiv al lui Dinamo, a analizat victoria cu FCSB, scor 1-0, din „optimile” Cupei Romaniei și anunța ca Adam Nemec este foarte aproape de o ințelegere cu oamenii din conducere pentru a continua in „haita”. Știm primele 5 echipe calificate in „sferturile” Cupei Romaniei: Dunarea…

- Toni Petrea, 45 de ani, antrenorul lui FCSB, a tras concluziile dupa 0-1 cu Dinamo, in „optimile” din Cupa Romaniei. Știm primele 5 echipe calificate in „sferturile” Cupei Romaniei: Dunarea Calarași, Petrolul, U Cluj, Dinamo și Chindia. Toate detaliile despre Dinamo - FCSB 1-0, AICI Ce a spus Toni Petrea,…

- Dragoș Nedelcu, 23 de ani, este bucuros ca jucatorii lui FCSB au ieșit sanatoși din meciul cu Dinamo, scor 0-1. Știm primele 5 echipe calificate in „sferturile” Cupei Romaniei: Dunarea Calarași, Petrolul, U Cluj, Dinamo și Chindia. Toate detaliile despre Dinamo - FCSB 1-0, AICI Dragoș Nedelcu, „la cald”,…

- Mattia Montini, 28 de ani, atacantul Astrei, și-a rezolvat problemele cu Dinamo, fostul lui club. Dinamo - FCSB, duel din „optimile” Cupei Romaniei, se joaca azi. Partida va incepe la ora 20:30 și poate fi urmarita in format liveTEXT, FOTO+VIDEO pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Digi Sport…

- Derby-ul Dinamo - FCSB se va disputa miercuri, 10 februarie, de la ora 20:30, potrivit programului optimilor de finala ale Cupei Romaniei, stabilit de Federatia Romana de Fotbal in colaborare cu detinatorii de drepturi TV. Programul meciurilor din optimile de finala ale Cupei Romaniei:…