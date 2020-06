Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti a primit wild card pentru editia viitoare a Ligii Campionilor, in timp ce, la masculin, Dinamo nu a primit, dar are statut de rezerva, conform hotararii Comitetului Executiv al EHF, potrivit news.ro.Tinand cont ca formatul competitiei masculine a fost…

- Campioana Romaniei la masculin va trebui sa joace in Europa Handball League. Motor Zaporojie, campioana Ucrainei, a fost preferata in fața celor de la Dinamo. La feminin, CSM București este pe lista echipelor care va participa in Liga Campionilor

- Fotbaliștii lui Dinamo au intrat de ieri dimineața in izolare, la Saftica, și au efectuat testele COVID-19. Azi noapte a venit și raspunsul de la laborator in privința testelor. „Toate sunt negative", au transmis oficialii gruparii din Ștefan cel Mare. Adrian Mihalcea nu a avut ce face in prima zi,…

- ​Pe timp de pandemie de coronavirus, Dan Savenco a schimbat postul de pivot la campioana Dinamo cu rolul de agent. Handbalistul care ar fi trebuit sa dea piept cu celebrul Nikola Karabatic de la PSG a povestit cum au încercat unii dintre români sa fenteze restricțiile impuse de starea de…

- Capitanul echipei de handbal masculin CS Dinamo, Dan Savenco, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, comentand decizia Comitetului Executiv al EHF de a anula optimile de finala ale Ligii Campionilor, ca este dureros sa nu piarda niciun meci in acest sezon, dar sa fie eliminat la ''masa verde'' de un…

- Atletul Mihai Donisan, 31 de ani, a facut parte din echipajul special al poliției care a intervenit de urgența luni seara in cartierul Rahova din București. Libertatea a stat de vorba cu sportivul, care a confirmat ca a participat la acțiune.Sportivii clubului Dinamo, aflatin subordinea Ministerului…

- Daca nu va mai fi timp pentru jocuri, Federația Europeana de Handbal iși rezerva dreptul de a trimite in Final Four-ul Ligii Campionilor echipele cel mai bine clasate in faza grupelor O situație fara precedent ar putea avea loc in handbalul european in acest final de sezon. Programul extrem de incarcat…

- In timp ce super-duelul din Liga Campionilor cu PSG a fost amanat pe o perioada nedeterminata, capitanul echipei de handbal a clubului Dinamo se numara printre sportivii chemati la datorie in randurile Politiei Romane pentru a servi eforturilor facute in lupta cu pandemia provocata de noul coronavirus.