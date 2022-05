Stiri pe aceeasi tema

- Adi Mutu (43 de ani) a prefațat partida pe care Rapid o va disputa pe teren propriu in compania celor de la FC Botoșani, in etapa #3 a play-out-ului Ligii 1. Rapid - FC Botoșani se joaca sambata, 2 aprilie, de la ora 20:30. Partida va fi live pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, Orange Sport…

- FC Botosani s-a impus categoric, scor 5-0, in fata celor de la Gaz Metan, in prima etapa a play-out-ului Ligii 1. Partida din Moldova le-a adus fata in fata pe „extremele" play-out-ului din Liga 1, FC Botosani, ocupanta primului loc si Gaz Metan Medias, echipa de pe ultima treapta a campionatului. La…

- Terrence Leonard Tisdell (23 de ani) este noul transfer efectuat de FC Botoșani. Jucatorul din Liberia și-a pus semnatura pe un contract valabil pe un sezon și jumatate cu gruparea din Moldova. Atacantul a facut pregatirea de iarna alaturi de lotul lui Marius Croitoru, iar in cursul zilei de luni transferul…

- Dupa ce l-a laudat pe Marius Croitoru, Mihai Stoica a avut cuvinte de apreciere catre un alt antrenor din Liga 1, Alexandru Pelici. CS Mioveni – FCSB se joaca azi, de la 19:55. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe LookSport+, DigiSport și TV Telekom Sport Oficialul de la FCSB spune ca apreciaza…

- FC Botoșani s-a impus cu scorul de 4-0 in fața lui Dinamo in partida ce a incheiat etapa cu numarul 24 din Liga 1. Elevii lui Flavius Stoican nu s-au regasit nici in deplasarea din Moldova, iar trupa lui Marius Croitoru s-a distrat pe teren, administrandu-i lui Dinamo o corecție dura. Dinamo, vlaguita…