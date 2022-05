Stiri pe aceeasi tema

- Kylian Mbappe a participat vineri la ultimul antrenament din acest sezon al lui echipei Paris Saint-Germain, inaintea meciului cu Metz, programat sambata pe Parc des Princes, in ultima etapa a Ligue 1, fara sa dea vreun indiciu privind viitorul sau, anunt

- Erik Lincar, antrenorul echipei Universitatea Cluj, s-a declarat dezamagit de faptul ca formația ardeleana a ratat promovarea directa in Liga 1. Aflata pe locul al treilea la finalul play-off-ului ligii secunde, 'U' se va duela cu Dinamo București la barajul de menținere/retrogradare.

- Universitatea Cluj si Concordia Chiajna vor fi gazde in meciurile din prima mansa a barajului pentru Liga I, potrivit tragerii la sorti efectuate, luni, la sediul Federatiei Romane de Fotbal. Universitatea o va intalni pe Dinamo Bucuresti pe 21 mai, pe Cluj Arena, mansa secunda urmand sa aiba loc pe…

- Sambata dupa-amiaza, stadionul “Viorel Mateianu” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și CA Oradea, joc din cadrul etapei a 8-a din play-off-ul Ligii a 3-a, seria 10. Este doar un joc de moral, de antrenament cu public, deoarece carțile sunt deja facute in ceea ce privește locurile in…

- Luna iunie nu vine cu cele mai bune vești pentru o zodie. Acești nativi vor plange mult din cauza problemelor din viața lor. Ei vor fi urmariți de ghinion in dragoste, cariera și bani. Chiar daca sunt ambițioși și luptatori, cu greu vor putea face fața situației.

- Gabriela Ruse (57 WTA) a ratat calificarea pe tabloul principal al turneului de categorie „WTA 1.000” de la Roma, sportiva noastra fiind nevoita sa abandoneze in ultimul tur al calificarilor. Duminica, Ruse (favorita 6 in calificari) a primit ingrijiri medicale in primul set, la scorul de 1-5 (15-30),…

- Boca Juniors a remizat cu Godoy Cruz, 1-1, intr-un meci din „Copa de la Liga Profesional”, competiția dedicata regretatului Diego Armando Maradona. Atmosfera de pe „La Bombonera” a fost, din noua, una incendiara. Fanaticii suporteri ai celor de la Boca Juniors au umplut pana la refuz stadionul și au…

- Andrei Radu (25 de ani), fundașul stanga al lui Dinamo, a parasit terenul accidentat in minutul 38 al meciului cu Chindia, din runda cu numarul 3 a play-out-ului, la scorul de 0-0. Dusan Uhrin Jr. are mari probleme de efectiv, iar veștile proaste continua sa vina. Andrei Radu, trimis astazi titular…