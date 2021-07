Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de handbal masculin CS Dinamo Bucuresti, Xavier Pascual, a declarat, vineri, dupa tragerea la sorti a grupelor editiei 2021-2022 a Ligii Campionilor, ca formatia sa se afla intr-o grupa dificila si trebuie sa incerce sa dea maximum la fiecare meci. "Adevarul este ca EHF Champions…

- CS Dinamo Bucuresti, campioana Romaniei, va evolua in grupele editiei viitoare a Ligii Campionilor la handbal masculin, a anuntat, marti, Federatia Europeana de Handbal (EHF). Dinamo depusese o cerere pentru un wildcard, iar EHF a raspuns favorabil acesteia. Dinamo, care construieste o echipa puternica,…

- Componentul nationalei Romaniei, Dan Racotea, va evolua la Dinamo Bucuresti din viitorul sezon. Ultima data a jucat in Spania, la Bidasoa Irun. Dan Racotea joaca pe postul de inter stanga, are 2.02 metri inaltime si are 25 de ani. In Liga Nationala din Romania a jucat un singur sezon,…

- Noua achiziție a Universitații Craiova, Antoine Conte, a evoluat foarte bine la Beitar Ierusalim, in primul sezon. Apoi au inceput problemele. El a fost dat afara in februarie 2021, cu mare scandal. Episodul din decembrie 2016, cand Antoine Conte a lovit un tanar cu o bata de baseball naște automat…

- Conducatorul de joc egiptean Ahmed Khairy va juca din sezonul viitor la echipa masculina de handbal CS Dinamo Bucuresti, a anuntat clubul, joi, pe pagina sa de Facebook. Internationalul egiptean Ahmed Khairy (26 de ani) a semnat cu CS Dinamo un contract pe un sezon. Khairy (1,88 m inaltime) a participat…

- Ante Kuduz, Jakov Vrankovici și Stefan Vujici nu vor mai juca la Dinamo. Rebeca Necula, MVP-ul turneului final de junioare I, pleaca de la Cluj și a semnat cu CSM Slatina. Schimbari de antrenori in prima liga Dinamo București, campioana Romaniei, la masculin, a anunțat pentru sezonul viitor aducerea…

