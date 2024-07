Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi a oficializat transferul mijlocașului Mino Sota (29 ani), jucatorul dorit și de Dinamo sau Rapid. Japonezul, aflat in Romania din 2018, s-a desparțit de Hermannstadt dupa trei ani petrecuți la sibieni, iar acum a semnat cu formația covasneana. Mino Sota a semnat cu Sepsi Mino Sota a inceput aventura…

- Atanas Trica (19 ani), fiul lui Eugen Trica și nepotul lui Ilie Balaci, s-a desparțit zilele trecute de CSU Craiova, formație pentru care evolueaza din 2021. In ultimele doua stagiuni, a fost imprumutat la CSA Steaua, respectiv CS Tunari. Acesta are mai multe oferte din Superliga și Liga a 2-a, printre…

- Dorian Railean (30 de ani), portarul plecat recent de la Dinamo fara meci bifat la echipa bucureșteana, a semnat cu o alta echipa din Superliga. Internaționalul moldovean a fost prezentat oficial de Gloria Buzau, nou-promovata in Liga 1. Echipa antrenata de Andrei Prepelița e la al treilea transfer…

- Dinamo pierde prima ținta de transferuri din aceasta vara, pe Gicu Grozav, care va semna noul contract, cel tarziu luni seara. # Fotbalistului ii expira la final de iunie ințelegerea cu Petrolul, dar va continua in Superliga. Gicu Grozav este cel mai dorit fotbalist din aceasta pauza competiționala,…

- Csikszereda - Dinamo 0-0, in returul barajului de menținere/promovare in Superliga. Dupa 2-0 in tur, „cainii” au ramas in Liga 1, insa il pot pierde pe Dennis Politic, cel mai bun jucator al echipei in acest sezon. Intrebat la zona mixta daca pleaca de la Dinamo, Politic a lasat de ințeles ca sunt șanse…

- Dinamo iși joaca duminica ramanerea in Superliga. Are nevoie de victorie, dar inainte de meciul direct a primit o lovitura: fundașul central nord-macedonean Darko Velkovski (28 de ani) s-a accidentat. Dinamo - UTA se joaca duminica, de la 21:30. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport,…

- Imprumutat de Dinamo la CS Tunari, in Liga 2, mijlocașul de 21 de ani Valentin Borcea a inscris unul dintre cele mai spectaculoase goluri ale sezonului in eșalonul secund, in infrangerea de vineri cu CSA Steaua, 1-2. ...

- Marius Șumudica, antrenor dorit in trecut de Adrian Mititelu la FCU Craiova, l-a criticat pe William Baeten (27 de ani), mijlocașul dreapta al oltenilor care l-a impresionat pe Gigi Becali. Patronul de la FCSB are un nou preferat din Superliga. A declarat ca William Baeten i-a atras atenția, dupa ce…