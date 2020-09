Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Kiev, formatie antrenata de Mircea Lucescu, a facut un pas important spre grupele Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins echipa belgiana Gent cu scorul de 2-1, miercuri seara, in deplasare, in prima mansa a play-off-ului competitiei, transmite agerpres.ro. Vladislav Supriaga (9) si Carlos…

- ​Dinamo Kiev, formatia antrenata de Mircea Lucescu, s-a calificat în play-off-ul preliminariilor Champions League, dupa ce a învins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formatia olandeza AZ Alkmaar.Au marcat: Gerson Rodrigues '49 si Shaparenko '86. Vezi aici cele doua…

- Mircea Lucescu a cucerit, marti, primul trofeu cu Dinamo Kiev, dupa victoria, scor 3-1, cu Sahtior Donetk, in Supercupa Ucrainei. Anterior, Il Luce a triumfat de sapte ori in aceeasi competitie, la conducerea tehnica a formatiei din Donetk. In total, Mircea Lucescu a castigat 23 de trofee…

- Mircea Lucescu (75 de ani) a condus prima ședința de pregatire din postura de antrenor al lui Dinamo Kiev. Alaturi de „Il Luce”, colaboratorii acestuia din noul staff tehnic au fost prezentați fotbaliștilor echipei. Inainte de antrenament, Lucescu le-a ținut noilor sai elevi un discurs, iar ulterior…

- Mircea Lucescu (75 de ani) pare aproape sa semneze cu Dinamo Kiev, deși a intenționat sa nu accepte oferta lui Igor Surkis din cauza protestelor fanilor. Dupa ce a vazut ca suporterii lui Dinamo Kiev nu-l vor la club, din cauza trecutului la Șahtior Donețk, Mircea Lucescu l-a anunțat pe Surkis ca renunța…

- Fanii lui Dinamo Kiev continua razboiul cu Mircea Lucescu (74 de ani) și ii promit viața grea tehnicianului care a pregatit-o 12 pe ani pe Shakhtar Donetsk, rivala formației din capitala Ucrainei, daca in cele din urma „Il Luce” va accepta aventura pe banca lui Dinamo. ...

- Mircea Lucescu (74 de ani) a semnat cu Dinamo Kiev. Ultrașii celei mai titrate echipe din Ucraina i-au transmis mesaje amenințatoare lui „Il Luce”. Mircea Lucescu a fost inamicul numarul 1 al fanilor lui Dinamo Kiev. Cat timp a fost pe banca rivalei Șahtior, antrenorul roman a cucerit 22 de trofee,…

- Mircea Lucescu ii succede lui Alexei Mihailicenko, demis de patronul Igor Surkis. "Imi era dor de Ucraina. Am vrut sa revin aici, sa am iar rezultate bune. Sunt foarte fericit ca vin la un club de tradiție, cu jucatori talentați. Cred ca cei de aici vor fi mulțumiți de munca mea și voi avea…