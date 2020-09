Stiri pe aceeasi tema

Formatia Fiorentina a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Torino, in primul meci al editiei 2020/2021 a campionatului Italiei.Golul a fost marcat de Castrovilli, in minutul 78, potrivit news.ro.

Formatia Borussia Dortmund a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Borussia Monchengladbach, intr-un meci din prima etapa a campionatului Germaniei.Golurile au fost marcate de Reyna '36 si Haaland '54 (penalti), '77, potrivit news.ro.

Soferul unui autoturism a murit si doi pasageri au fost raniti dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un copac, sambata seara, pe DN54, intre localitatile Corabia si Garcov, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.Politistii au stabilit ca soferul autoturismului,…

Cea mai cunoscuta voce de televiziune din Romania nu se mai aude la PRO TV! Dupa 25 de ani in care a fost vocea Pro TV, Bebe Cotimanis se desparte de televiziunea care l-a consacrat, iar din 5 octombrie se va auzi la Prima TV.Actorul Bebe Cotimanis va fi voice-over și la celelalte televiziuni…

Danemarca extinde restrictiile antiepidemice deja in vigoare in zona capitalei Copenhaga la intreaga tara si va impune masuri suplimentare in urma unei cresteri semnificative a numarului de infectari, transmite dpa.Restaurantele, cafenelele si pub-urile se vor inchide la ora 22.00 incepand…

Arheologii marini au descoperit epava unei corabii de razboi cu o vechime de aproape 400 de ani care s-a scufundat langa orasul Rodbyhavn de pe coasta Danemarcei, potrivit DPA.Cel mai probabil este vorba despre naufragiul navei Delmenhorst, care s-a scufundat in octombrie 1644 in timpul bataliei…

Decizia Tribunalului Bucuresti in dosarul „Colectiv" a fost atacata cu apel de persoanele condamnate, dar si de catre procurori. Azi, 18 septembrie 2020, Curtea de Apel Bucuresti incepe, judecarea apelului, in care au fost condamnati in prima instanta fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone,…