Formatia Universitatea Craiova a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul sustinut, joi, pe teren propriu, in compania echipei israeliene Hapoel Beer Sheva, in prima mansa din play-off-ul Conference League.

Tanarul tenisman roman Radu Mihai Papoe (19 ani) a fost invins de principalul favorit, argentinianul Juan Pablo Paz, cu 6-4, 6-2, sambata, in semifinalele turneului ITF de la Curtea de Arges, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari.

Dinamo Kiev, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, s-a calificat cu emotii in play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal, in urma victoriei cu 2-1, dupa prelungiri, pe terenul echipei Sturm Graz, in mansa secunda a turului al treilea preliminar, potrivit Agerpres.

Echipa ucraineana Dinamo Kiev, antrenata de tehnicianul roman Mircea Lucescu, a invins miercuri seara, scor 1-0 (1-0), pe Sturm Graz, din Austria, in prima mansa a turului al treilea de calificare in Liga Campionilor, conform news.ro.

Serif Tiraspol si Glasgow Rangers au pierdut meciurile disputate, marti, in prima mansa a turului trei preliminar al Ligii Campionilor, in timp ce Benfica si Dinamo Zagreb au inregistrat victorii, potrivit news.ro.

Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, s-a calificat in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, in urma victoriei reusite in fata formatiei Fenerbahce cu scorul de 2-1, dupa prelungiri, miercuri seara, la Istanbul.

Cfr Cluj joaca in aceste momente in preliminariile Ligii Campionilor. Dupa ce a condus din minutul 6 și a fost egalata in minutul 89, trupa din Gruia a revenit la conducere la inceputul prelungirilor insa a fost egalata din nou in minutul 118. Calificarea va fi decisa la loviturile de la 11 metri.

