- Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Mihai Teja, considera ca partida cu Dinamo de duminica va fi una foarte grea pentru formatia sa, adversara avand o alta fata decat cea aratata in meciul cu FCSB, de joi seara, cand a fost invinsa cu 3-0 in prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei. "Ne asteapta…

- Dinamo și FCSB joaca de la 20:00 in turul semifinalelor Cupei Romaniei, iar Cornel Dinu a prefațat meciul la GSP LIVE. Partida e liveTEXT, VIDEO și FOTO pe GSP.RO și in direct pe Look Plus, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. Cu 10 minute inainte de startul meciului, Cornel Dinu a ras de cele doua echipe,…

- Ionel Danciulescu (43 de ani), directorul sportiv al lui Dinamo și totodata fost jucator al „cainilor”, a prefațat partida cu FCSB din turul semifinalelor Cupei Romaniei. Dinamo – FCSB se joaca azi, de la 20:00. Duelul va fi liveTEXT, VIDEO și FOTO pe GSP.RO și in direct pe Look Plus, TV Digi Sport…

- Ilie Dumitrescu (51 de ani), fostul mare jucator al echipei naționale, n-a ezitat sa vorbesca despre noul scandal izbucnit la Dinamo: jucatorii au refuzat sa dispute amicalul cu FC Voluntari și au pus la cale un protest la adresa conducerii - DETALII. ...

- Danuț Lupu (53 de ani), fostul mare fotbalist al lui Dinamo, a vorbit despre situația din cadrul clubului roș-alb și despre lupta la titlu in Liga 1, unde o vede pe CS U Craiova drept favorita. Lupu a vorbit despre situația administrativa a lui Dinamo, unde lui Ionel Danciulescu (43 de ani) și Florin…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) transmite tuturor cetațenilor care considera ca au fost in mod abuziv amendați in perioada starii de urgența, pentru incalcarea prevederilor din ordonanțele militare, ca pot contesta aceste amenzi, in instanța, pana pe data…

- Consiliul Concurentei se aliniaza politicii Comisiei Europene de relaxare a normelor in domeniul concurentei pentru companiile din domeniul farmaceutic, informeaza autoritatea pentru Concurenta printr-un comunicat remis, luni, Agerpres. Conform sursei citate, Comisia Europeana a publicat Comunicarea…