Dinamo, învinsă de FC Argeș în primul mei de la reluarea Ligii I (Video) FC Arges a invins-o, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 pe Dinamo, in etapa a 22-a, prima a anului din Liga 1. Dinamo a inceput tare, iar in minutul 25 Patriche a marcat cu un lob peste Greab, dar golul a fost anulat pe motiv de offside. Gazdele au replicat in minutul 43, cand Palic a șutat pe spațiul porții. In minutul 51, Turda a intors pentru Ișfan, iar acesta a deschis scorul cu un șut din intoarcere. Dinamo a replicat in minutul 58. Gabi Matei a preluat de langa Joao Miguel și a marcat, dar arbitrul a anulat golul, pentru un presupus fault in atac. In minutul 67, FC Argeș a primit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

