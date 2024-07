Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo joaca azi ultimul amical in cantonamentul din Slovenia, cu Kryvbas. Partida are loc de la ora 18:30, liveTEXT pe GSP.ro. Partida va fi transmisa in format video pe pagina de Facebook a clubului Dinamo Dinamo - Kryvbas, live de la 18:30 Cu 8 zile inainte de primul meci din Superliga, cu CFR Cluj,…

- Rapid București a obținut o victorie clara in ultimul sau meci amical din stagiul de pregatire din Slovenia, invingand echipa NK Maribor, vicecampioana Sloveniei, cu scorul de 4-0 (1-0). Golurile au fost marcate de Florent Hasani din Kosovo, acesta reușind o dubla (minutele 24 și 49), Timotej Jambor…

- Formatia Rapid a invins echipa NK Maribor, scor 4-0, in ultimul meci amical din cantonamentul din Slovenia, potrivit news.roGolurile la meciul cu vicecampioana Sloveniei au fost marcate de Florent Hasani (24, 49), Timotej Jambor (67) si Gabriel Gheorghe (86).

- Oltenii au incheiat seria testelor disputate in cantonamentul din Austria cu 3 eșecuri și o victorie, obținuta in fața Legiei Varșovia (1-0). Universitatea Craiova a disputat duminica seara ultimul amical antamat in cantonamentul din Austria, impotriva elvețienilor de la St. Gall. Rezultat, 1-2, deși…

- UTA și-a refacut imaginea din cantonamentul de la Rogla, Slovenia, dupa primele doua meciuri pierdute in alpii iulieni. Jucatorii pregatiți de Mircea Rednic (62 de ani) i-au surclasat, scor 7-1 (la pauza 2-0), pe cei de la ASK Voitsberg, o formație nou promovata in liga secunda austriaca. ...

- Dinamo joaca in aceste momente impotriva slovenilor de la Domzale, in al 3-lea amical al verii pentru echipa antrenata de Zeljko Kopic. Partida este liveSCORE pe GSP.ro. Este primul amical al „cainilor” din stagiul de pregatire din Slovenia, unde vor sta pana pe 7 iulie. In primul cantonament, Dinamo…

- Echipa Dinamo efectueaza un cantonament in Slovacia, care va dura pana la 7 iulie, si in cadrul caruia sunt prevazute trei partide amicale.Rogaska Slatina (Slovenia) este locul in care Zeljko Kopic si lotul dinamovist vor continua pregatirea intensa pentru Superliga 2024-2025.

- In cursul zilei de vineri, Romania se va duela cu Liechtenstein pe stadionul Steaua din București. Cine va difuza partida și la ce ora va incepe, aflați in randurile urmatoare. Cine transmite la TV meciul Romania – Liechtenstein Dupa egalul cu Bulgaria, Romania mai are un meci de disputat impotriva…