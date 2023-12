Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Cluj s-a impus ieri, scor 1-0, in fața celor de la Dinamo București, intr-o partida ce s-a desfașurat pe stadionul „Arcul de Triumf” din București. Elevii antrenați de Ioan Ovidiu Sabau au deschis repede scorul, in minutul 4, Dan Nistor reușind sa finalizeze cu un șut din interiorul careului.…

- Dinamo Bucuresti a fost invinsa de Universitatea Cluj cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Stadionul „Arcul de Triumf” din Capitala, intr-un meci din etapa a 19-a a Superligii de fotbal.Unicul gol al partidei a fost inscris de Dan Nistor (4), dintr-o minge asezata de Daniel Popa, ambii fosti jucatori…

- Candva cunoscute ca echipe infrațite, Dinamo București și Universitatea Cluj nu și-au imparțit punctele luni seara pe stadionul Arcul de Triumf, in etapa a 19-a a Superligii, clujenii ducand toate cele trei puncte grație unicului gol marcat de fostul dina

- Nationala feminina de fotbal a Romaniei a fost invinsa de echipa Croatiei, scor 0-1, marti seara, pe Stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitala, in ultimul joc din Grupa a 2-a a Ligii B din Liga Natiunilor. Romania, retrogradata in al treilea esalon valoric (Liga C), aceeași in care se afla și selecționata…

- Nationala feminina de fotbal a Romaniei a fost invinsa de echipa Croatiei cu scorul de 1-0 (0-0), marti seara, pe Stadionul „Arcul de Triumf” din Capitala, in ultimul joc din Grupa a 2-a a Ligii B din Liga Natiunilor.Romania, care era deja retrogradata in al treilea esalon valoric (Liga C), a pierdut…

- Etapa a 14-a a SuperLigii de fotbal a debutat vineri, 27 octombrie, cu jocurile: FC Voluntari – Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 0-2 (FOTO) și Dinamo București – CSM Politehnica Iași 0-0. Sambata, 28 octombrie, sunt programate doua meciuri: Oțelul Galați – AFC Hermannstadt (de la ora 14:00) și Petrolul Ploiești…

- Selectionata Under-20 a Romaniei a invins echipa similara a Angliei, in Elite League U20, cu scorul de 2-0, intr-un meci disputat joi seara pe Stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti. Tricolorii au facut un joc exact si pragmatic, castigand prin golurile marcate de Cristian Mihai (5) si Atanas Trica…

- FC Farul confirma traditia ultimilor ani impotriva celor de la Dinamo Bucuresti si a obtinut, in etapa a 10-a a Superligii la fotbal, un nou succes, scor 2-0 (1-0), foarte important dupa un inceput slab de campionat. Pe un teren - „Arcul de Triumf” - foarte greu, aproape imposibil de legat cateva pase…