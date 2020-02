Stiri pe aceeasi tema

- Slavko Perovic (30 de ani), atacantul lui Dinamo, a fost facut KO de Iulian Cristea in derby-ul caștigat de „caini” in fața FCSB-ului cu 2-1. Sarbul a ramas inert pe gazon dupa lovitura in barbie primita de la fundașul FCSB-ului, iar colegii sai s-au temut de ce e mai rau. Alexandru Rauța, colegul…

- Atacantul sarb Slavko Perovic (30 de ani) a oferit prima reacție dupa accidentarea grava suferita in finalul primei reprize a meciului Dinamo - FCSB 2-1. Context: In minutul 44 al primei reprize, Slavko Perovic a primit o lovitura in cap de la fundașul Iulian Cristea și a ramas inconștient pe gazon.…

- A fost un derby pe care Perovic nu il va uita prea curand, atat prin prisma faptului ca Dinamo a obtinut o victorie pe cat de nesperata, pe atat de importanta pentru moral, dar si pentru lovitura primita in prelungirile primei reprize. Din nefericire pentru el, nu a putut termina meciul pe teren,…

- Portarul echipei de fotbal FCSB, Cristian Balgradean, a declarat, duminica seara, la finalul partidei pierdute cu Dinamo (scor 1-2), ca dupa aspectul jocului formatia sa nu merita mai mult. "Concluzia e ca noi am pierdut. Dupa aspectul jocului nu cred ca meritam foarte mult, doar ca ne-a…

- Meci dur pe Arena Naționala. Clipe de groaza la derby-ul Dinamo - FCSB. Dinamovistul Slavko Perovic a cazut ca secerat la pamant, dupa ce a fost lovit direct in figura.Vezi și: Batai in tribunele Arenei Naționale. Fanii lui Dinamo au incercat sa intre peste cei de la FCSB in minutul…

- DINAMO - FCSB // In minutul 44 al derby-ului, Slavko Perovic, jucatorul gazdelor, a ramas inconștient pe gazon, dupa ce a fost lovit violent de catre Iulian Cristea. Starea sarbului s-a imbunatațit ulterior. +1 FOTO Intr-un duel disputat la mijlocul terenului, Cristea l-a lovit violent in zona gatului…

- Slavko Perovic a fost lovit lovit violent de Iulian Cristea, cu piciorul in zona capului, și s-a prabușit pe gazon. Ambulanțele au intervenit la doua minute dupa ce sarbul a fost lovit, in timp ce jucatorii faceau semne disperate! Medicii de pe cele doua ambulanțe prezente la stadion au intervenit…

- Jucatorii lui Dinamo au avut azi cateva momente libere, iar Slakvo Perovic a profitat și a incercat un alt sport: golful. Slavko Perovic a incercat sa faca pe Tiger Woods intr-unul dintre puținele momente libere din cantonamentul lui Dinamo din spania. Atacantul sarb de 30 de ani a crezut ca e simplu…