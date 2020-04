Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Negoița, finanțatorul lui Dinamo a declarat in mai multe randuri ca este dispus sa cedeze cele 82 la suta din acțiunile deținute la Dinamo. De fapt, deținute de George Draghia, fiindca omul de afaceri i-a pasat acestuia acțiunile. Acum, șeful „cainilor” e gata sa dea clubul.

- Ionuț Negoița, finanțatorul lui Dinamo a declarat in mai multe randuri ca este dispus sa cedeze cele 82 la suta din acțiunile deținute la Dinamo. De fapt, deținute de George Draghia, fiindca omul de afaceri i-a pasat acestuia acțiunile. Acum, șeful „cainilor” e gata sa dea clubul. ...

- Adrian Mutu (41 de ani) considera ca situația in care se afla Dinamo acum este una „puțin penibila”. Ionuț Negoița a declarat ca Dinamo se afla la un pas de faliment și ca fara 100.000 de euro nu va lua licența pentru sezonul viitor al Ligii 1. Ionel Danciulescu a scos la licitație toate medaliile și…

- Dusan Uhrin a rupt tacerea. Dezvaluie ce anume l-a determinat sa plece din Ștefan cel Mare și care sunt dezamagirile lui, cu toate ca e dispus sa se intoarca oricand in Romania. A trecut fix o luna de la desparțirea lui Dusan Uhrin de Dinamo. Cehul de 52 de ani a plecat catranit de la "caini", dar in…

- Florin Prunea, presedintele echipei Dinamo, a dezvaluit ca situatia clubului este una critica. Oficialul din Stefan cel Mare a precizat ca patronul Ionut Negoita i-ar fi spus ca are nevoie de bani.In plus, Prunea a spus daca nu exista epidemia de coronavirus unele cluburi din Romania nu ar…

- Adrian Mutu a dat uitarii scandalurile din trecut si spune ca acum nu mai are probleme de acest gen. Adrian Mutu, dezvaluiri in premiera despre scandalul drogurilor de la Chelsea. "Stiu ce am facut" "M-am reabilitat! Am alte prioritati, am luat-o pe alte cai. Am lasat trecutul in urma.…

- Adrian Mutu (41 de ani) crede ca Dinamo e mult mai greu de condus decat celelalte formații din Liga 1. Mutu, actualul selecționer al naționalei de tineret, e de parere ca Ionuț Negoița ar putea concura cu CFR Cluj, FCSB sau Craiova din punct de vedere financiar, dar nu dorește sa iși riște siguranța…

- Ionuț Negoița (45 de ani), patronul celor de la Dinamo, a vorbit astazi, intr-o ediție speciala a GSP Live, despre domnia sa la unul dintre cele mai importante cluburi din Romania. Finanțatorul din „Ștefan cel Mare” a explicat de ce intervențiile sale televizate s-au micșorat drastic in ultimii ani,…