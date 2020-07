Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a pierdut al 3-lea joc consecutiv in play-out, 0-1 cu FC Voluntari, și ramane ultima in Liga 1. Ilfovenii s-au impus in Ștefan cel Mare grație golului marcat de Ion Gheorghe, jucator crescut la juniorii lui Dinamo, in minutul 76. „Cainii” au inceput modest partida, dar au sunat revenirea la…

- ​Dinamo a înregistrat a patra înfrângere din tot atâtea partide disputate în play-out-ul Ligii 1 la fotbal, câinii fiind depașiti, scor 1-0, de FC Voluntari chiar în Ștefan cel Mare. Unicul gol al confruntarii de duminica a fost marcat de Ion Gheorghe,…

- Poli Iași a invins Chindia, scor 2-0, și a trimis Dinamo pe ultimul loc. Mircea Rednic (58 de ani) a comentat situația fostului sau club. Dinamo a ajuns ultima in Liga 1, dar mai are doua meciuri restante. „Cainii” au fost umiliți și in turul semifinalelor Cupei Romaniei, scor 0-3, cu FCSB, iar Mircea…

- Dinamo a ajuns pe ultimul loc in Liga 1, dupa victoria celor de la Poli Iași impotriva Chindiei Targoviște, scor 2-0. In acest moment, echipa antrenata de Adrian Mihalcea ocupa poziția a 14-a in Liga, cu 17 puncte. Totuși, „cainii” au cele mai puține meciuri disputate in play-out - 3 -, spre deosebire…

- Florin Prunea (51 de ani), managerul general al celor de la Dinamo, a povestit, in direct la GSP Live, un moment dificil din mandatul sau de conducator al „cainilor”. Tot in aceasta dimineața, Prunea a dezvaluit ca va parasi formația din Ștefan cel Mare la finalul contractului - mai multe detalii, AICI!…

- Fotbaliștii lui Dinamo au intrat de ieri dimineața in izolare, la Saftica, și au efectuat testele COVID-19. Azi noapte a venit și raspunsul de la laborator in privința testelor. „Toate sunt negative", au transmis oficialii gruparii din Ștefan cel Mare. Adrian Mihalcea nu a avut ce face in prima zi,…

- Adrian Mihalcea (43 de ani), antrenorul lui Dinamo, a declarat astazi ca se bazeaza in continuare pe mijlocașul Ionuț Șerban (24 de ani), fotbalistul-prizonier in „Ștefan cel Mare”. „Eu nu cred ca antrenorii care au fost pana acum la Dinamo l-au marginalizat din cauza acelei clauze. El și ceilalți vor…

- Adrian Mihalcea (43 de ani), antrenorul lui Dinamo, a declarat ca iși dorește ca medicul Liviu Batineanu sa revina la formația din Ștefan cel Mare. CONTEXT: Doctorul Batineanu sosise in 2002 la Dinamo, alaturi de „lotul Nețoiu” de la Universitatea Craiova, insa situația care a degenerat dupa ce Eugen…