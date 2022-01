Dinamo e KO pe un post-cheie! Probleme mari pentru Stoican: ar putea folosi un debutant la primul meci oficial din noul an

Stiri pe aceeasi tema

- Etapa cu numarul 21 in Liga 1, ultima din acest an, s-a disputat de vineri, 17 decembrie, pana luni, 20 decembrie. Capul de afiș al rundei a fost meciul dintre Sepsi și FCSB, disputat duminica seara, scor 0-0. Rezultatele inregistrate in etapa a 21-a a Ligii 1: Vineri 20:30 FC Voluntari – UTA Arad…

- Etapa cu numarul 21 in Liga 1, ultima din acest an, debuteaza vineri, iar primul meci este cel dintre FC Voluntari și UTA. Runda se va incheia luni, 20 decembrie. Capul de afiș al rundei este ținut de meciul dintre Sepsi și FCSB, programat pentru duminica seara. Programul etapei a 21-a: Vineri 20:30…

- Dinamo II – FC Argeș II 2-2 (2-0). Au marcat: V. Borcea (min.13), G.Crețu (min.18 pen.) / V. Tudor (min.47), T. Coman(min.51). FC Argeș II a avut nevoie de cinci etape pentru a obține primul punct din returul ligii a treia. Echipa secunda a clubului din Trivale a remizat, 2-2, in deplasarea de vineri…

- Fotbal – Liga 1, etapa 14 - Rezultate: FC Botosani – Farul Constanta 0-2, Univ Craiova – CS Mioveni 5-2, CFR Cluj – FC Voluntari 1-0, Gaz Metan Medias – Academica Clinceni 1-1, Sepsi Sf Gheorghe – Dinamo 4-1, FCSB – FC Arges 2-1, UTA – Chindia Targoviste 0-2, Rapid – FCU Craiova 0-0.

- ​Decimata de Covid, FCSB reia alergarea în campionat cu meciul din etapa a 14-a, contra celor de la FC Argeș, programat sa înceapa duminica, de la ora 20:30.FCSB joaca sub presiune, dar asta nu mai este o noutate. O tensiune plecata dinspre Palat, unde Gigi Becali da semne ca vrea sa…

- LPF a anuntat, miercuri, programul etapei a XV-a a Ligii I. Partidele se vor desfasura intre 5 si 8 noiembrie, astfel: Vineri, 5 noiembrie Ora 17.30 AFC Chindia Targoviste – CS Gaz Metan Medias; Ora 20.30 FC Arges – AFC Botosani; Sambata, 6 noiembrie Ora…

- FC Argeș a batut palma recent cu George Neagu, unul dintre cei mai apreciați preparatori fizici din Liga 1. Ultima oara, fostul fotbalist activase la Dinamo, unde a fost socotit drept un om cheie in remontada din finalul sezonului trecut, cand roș-albii au bifat cinci victorii consecutive și au evitat…

- Etapa a 12-a a Ligii 1 s-a disputat de vineri, pe 15 octombrie, pana luni, 18 octombrie. Capul de afiș al rundei a fost partida Rapid – CFR Cluj, scor 2-0. Rezultatele inregistrate in etapa a 12-a din Liga 1 Vineri, 15 octombrie Gaz Metan Mediaș – Dinamo 2-1 Sambata, 16 octombrie Sepsi OSK Sf. Gheorghe…