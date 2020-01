Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo pleaca in cursul zilei de luni in cantonamentul din Spania, iar din delegație ar urma sa faca parte, pana la urma, și directorul sportiv Ionel Danciulescu (43 de ani). Dupa o intalnire pe care Ionuț Negoița a avut-o cu ultrașii din Peluza Catalin Hildan, patronul de la Dinamo ar fi luat decizia…

- Dinamo va pleca luni in cantonamentul din Marbella, Spania, iar din delegația „cainilor” va face parte și Florin Prunea, managerul clubului. Inițial, Ionuț Negoița și Bogdan Balanescu au decis ca Florin Prunea și Ionel Danciulescu sa nu insoțeasca echipa in Spania, dar lucrurile s-au schimbat azi. …

- Florin Raducioiu, fost atacant la Dinamo, a criticat dur situația actuala de la clubul alb-roșu. Raducioiu s-a declarat nemulțumit de cum este condus clubul de Ionuț Negoița și de faptul ca fotograful Octavian Cocoloș va fi șeful delegației „cainilor” in cantonament. (Detalii AICI) „Echipa nu a plecat…

- Ion Pircalab (78 de ani), fostul mare jucator al lui Dinamo, a comentat razboiul rece din conducerea roș-albilor, unde Ionuț Negoița face tot posibilul pentru a-i da afara pe Florin Prunea și Ionel Danciulescu. „Nu e corect ce se intampla pentru ca Prunea și Danciulescu sunt dinamoviști adevarați…

- DINAMO // Plecarea capitanului Dan Nistor la Craiova a fost doar inceputul circului de la Dinamo. Scandalul continua sa mocneasca in „Ștefan cel Mare”, iar in birouri lucrurile sunt de-a dreptul incendiare. Practic, in acest moment clubul are doua conduceri paralele: una ce-i cuprinde pe Ionuț Negoița…

- Florin Prunea, managerul general al lui Dinamo, a oferit o replica dupa ce a fost atacat dur de fostul coleg Danuț Lupu. Vezi AICI programul etapei #22 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1 Danuț Lupu i-a cerut lui Prunea sa demisioneze, considerandu-l unul dintre principalii vinovați…

- Florentin Petre (43 de ani), fostul capitan al lui Dinamo, a vorbit despre planurile pe care le are Ionuț Negoița in legatura cu schimbarea oamenilor din conducerea echipei. Petre sare in apararea foștilor sai colegi de echipa și este de parere ca patronul roș-albilor ar face o mare greșeala daca i-ar…

- In culise, Ionuț Negoița pare hotarat sa-i concedieze pe Florin Prunea și Ionel Danciulescu. El discuta in prezent cu Cristi Munteanu, fostul goalkeeper al ”cainilor”. Ionuț Negoița planuiește sa ii concedieze in perioada urmatoare pe Florin Prunea, 51 de ani, dar și pe Ionel Danciulescu, 43 de ani,…