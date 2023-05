Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo - CSA Steaua, duel contand pentru runda #9 din Liga 2, faza play-off, se va disputa marți, 16 mai, de la ora 19:00. Cel mai probabil, meciul se va disputa pe Arena Naționala și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...

- Fost jucator atat la Steaua, cat și la Dinamo, Daniel Iftodi (55 de ani) nu considera ca partida de diseara dintre „militari” și „caini” poate fi numit un derby. CSA Steaua - Dinamo, derby-ul rundei cu numarul 4 din play-off-ul ligii secunde, se joaca azi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat…

- CSA Steaua - Dinamo, derby-ul rundei cu numarul 4 din play-off, Liga 2, se joaca marți, de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 1. CSA Steaua ocupa locul 2, iar cu o victorie ar depași liderul Poli IașiSaptamana trecuta, echipa lui Oprița…

- Derby-ul dintre CSA Steaua și Dinamo, programat marți, de la ora 19:00, se anunța incendiar. Oaspeții spera sa ocupe peste 10.000 de locuri pe arena din Ghencea. CSA Steaua - Dinamo, derby-ul rundei cu numarul 4 din play-off-ul ligii secunde, se joaca marți, de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat…

- Chelsea joaca acasa cu Liverpool, de la ora 22:00, intr-o restanța din etapa #8 din Premier League. Meciul e live pe GSP.ro și televizat de Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Partida trebuia sa se joace in septembrie 2022, dar a fost amanata dupa decesul Reginei Elisabeta a II-a. ...

- CSA Steaua și Unirea Dej deschid astazi, de la ora 18:00, play-off-ul din Liga 2. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 1. CSA Steaua este singura formație din Liga 2 fara drept de promovare. CSA Steaua - Unirea Dej, live de la ora 18:00 Click…

- FCSB o intalnește pe Universitatea Craiova in etapa cu numarul 26 din SuperLiga. Meciul de pe Arena Naționala este unul foarte important in economia luptei pentru primele 3 locuri din campionat, inaintea inceperii play-off-ului. Partida este LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe Digi Sport 1, Orange…

- FCSB și CS Universitatea Craiova se infrunta duminica, de la ora 20:00, in derby-ul rundei cu numarul 26 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 2. FCSB - CS Universitatea Craiova, live de la ora 20:00 Click AICI pentru statistici FCSB…