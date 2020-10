Stiri pe aceeasi tema

- Florin Prunea, fost președinte la Dinamo, pune presiune pe antrenorul Cosmin Contra și spune ca acesta are parte de condiții mai bune și de un buget mai mare fața de sezonul trecut. Campion cu formația alb-roșie, Kirița crede ca jucatorii nu sunt inca la capacitate maxima și spune ca e nevoie de rabdare…

- Florin Prunea (52 de ani), fostul președinte al lui Dinamo, reclama faptul ca roș-albii sunt in continuae dezavantajați de arbitri și dezvaluie dialogul pe care l-a purtat cu Cosmin Contra, antrenorul „cainilor”. Prunea și-a continuat discursul anti-Bogdan Balanescu și spune ca l-a avertizat pe Contra…

- FCSB are probleme mari de efectiv și cauta disperata jucatori pe care-i sa-i legitimeze pana joi, la duelul cu Slovan Liberec din turul 3 preliminar al Europa League. GSP.RO a aflat in exclusivitate ca FCSB il vrea pe Catalin Straton, portar ce a fost anunțat de Dinamo ca nu mai intra in planurile lui…

- Dinamo continua sa transfere fotbaliști spanioli și a anunțat ca a ajuns la un acord cu portarul Rene Roman Hinojo (36 de ani). Dupa ce Catalin Straton a fost anunțat de Cosmin Contra ca nu mai intra in planurile lui, Dinamo a transferat un alt portar. Rene Roman Hinojo, cunoscut ca Rene, a semnat un…

- Dinamo se pregatește sa renunțe la portarul Catalin Straton (30 de ani), dupa ce l-a adus saptamana trecuta pe spaniolul Tomas Mejias (31 de ani). Din informațiile GSP.ro, Cosmin Contra nu va mai conta pe serviciile lui Catalin Straton, iar acesta urmeaza sa iși rezilieze contractul cu Dinamo in cel…

- Dinamo l-a ofertat pe Tomas Mejias Osorio (31 de ani), portar aflat sub contract cu Middlesbrough, divizionara secunda in Anglia. Cosmin Contra a declarat zilele trecute ca are nevoie de inca un portar cu experiența, pentru a-i face concurența lui Catalin Straton (30 de ani). Din informațiile Gazetei,…

- Dinamo și Hermannstadtau remizat, scor 1-1. Catalin Straton (30 de ani), portarul „cainilor”, spera ca Gigi Mulțescu sa ramana in continuare antrenorul formaței. „Nici nu știu daca a fost un inceput. Cu pandemia asta nu știu care e finalul de sezon, care e startul. A fost un meci cu incarcatura multa,…

- Gigi Mulțescu (68 de ani) nu va continua ca antrenor la Dinamo dupa ce clubul a fost vandut investitorului spaniol Pablo Cortacero. Inlocuitorul „SMURD-ului” va fi unul dintre Cosmin Contra (44) și Jose Luis Oltra (51). Cosmin Contra, fost selecționer al echipei naționale de fotbal a Romaniei și antrenor…