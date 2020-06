Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo are astazi o zi importanta in preajma startului sezonului competițional. Jucatorii vor efectua astazi vizita medicala la INMS. In prima parte a zilei, jucatorii vor efectua vizita medicala la Institutul Național de Medicina Sportiva, ramanand fideli ideii de a merge la instituția de langa Național…

- Jucatorii și staff-ul lui Dinamo au ieșit din cantonamentul de la Saftica, unde se aflau de saptamani, chiar daca LPF și Ministerul Sanatații dezbat un protocol care sa-i țina pe fotbaliști in cantonament pana pe 13 iunie, cand trebuie sa revina Liga 1. ...

- Ioan Becali l-a atacat pe Cornel Dinu , dupa ce „Procurorul” a fost filmat injurandu-i infiorator pe Ioan Andone, Dumitru Moraru și Gheorghe Mulțescu. Fostul impresar a declarat ca Dinu este cunoscut pentru tradarile sale și pentru atacurile sub centura pe care le lanseaza. Ma aștept la orice de la…

- Cornel Dinu (71 de ani), simbol al echipei Dinamo, a fost filmat in timp ce s-a dezlanțuit in timpul unei discuții. „Procurorul” ii injura pe Ioan Andone , Gigi Mulțescu și Dumitru Moraru. La masa se afla Miodrag Belodedici și alți apropiați ai lui Dinu. „Imi bag p… și in fața ta și a lui Mulțescu.…

- Antrenorul roman Zoltan Kadar se va ocupa de pregatirea fostei campioane a Elvetiei, Grashopper Zurich, ajunsa acum in liga secunda, anunța Telekom Sport. Mandatul austriacului Goran Djuricin a fost unul dintre cele mai scurte din istoria clubului din Zurich: trei luni si doua meciuri de campionat.…

- Cornel Dinu (71 de ani), fostul mare jucator al lui Dinamo, a povestit un episod petrecut in 1983, mai exact o intamplare care l-a avut in prim-plan pe Ilie Ceaușescu, fratele dictatorului Nicolae Ceaușescu. „Procurorul” Cornel Dinu a rememorat modul in care Ilie Ceușescu (decedat in 2002) se implica…

- Cornel Dinu, fost antrenor și jucator la Dinamo, continua seria de acuze la adresa lui Ionuț Negoița, finanțatorul „cainilor”, dupa ce acesta a anunțat ca echipa e in pericol sa nu obțina licența pentru sezonul viitor. „Procurorul” a vorbit despre situația financiara a lui Dinamo și l-a acuzat pe Ionuț…

- Cornel Dinu, fost jucator și antrenor la Dinamo, a avut o reacție vehementa la adresa finanțatorului echipei, Ionuț Negoița, pe care l-a jignit. „Procurorul” a vorbit in termeni duri și jignitori despre situația lui Dinamo și despre decizia lui Ionuț Negoița de a nu mai baga bani in club. „Vorba unui…