- DINAMO. Mijlocașul Alexandru Rauța (27 de ani) se recupereaza la piscina dupa fiecare ședința de antrenament pe care o desfașoara la Benahavis. Inchizatorul a mers direct și s-a bagat in apa rece, oferind de acolo un interviu. Fotbalistul a explicat, mai intai: „Recuperarea e mai buna in apa marii,…

- Dinamo trage tare in cantonamentul din Spania, unde Dusan Uhrin incearca sa refaca echipa dupa plecarile lui Dan Nistor și Denis Ciobotariu. Antrenorul lucreaza din greu la partea tactica și incearca sa repare greșeile aparute in prima parte a sezonului. Astfel, cehul face tot mai multe ședințe tactice. …

- Dinamo l-a cedat pe Denis Ciobotariu la CFR Cluj, pentru 150.000 de euro, și spera sa-l ia și pe fundașul dreapta Mihai Butean. Jucatorul de 23 de ani refuza oferta „cainilor”. Roș-albii sperau ca pe langa banii primiți de la CFR, sa-l mai ia și pe Mihai Butean, 23 de ani, fie și imprumut. Doar ca…

- Jucatorii lui Dinamo au avut azi cateva momente libere, iar Slakvo Perovic a profitat și a incercat un alt sport: golful. Slavko Perovic a incercat sa faca pe Tiger Woods intr-unul dintre puținele momente libere din cantonamentul lui Dinamo din spania. Atacantul sarb de 30 de ani a crezut ca e simplu…

- Fotbalul mic MERCATO… Vesti bune pentru echipele din campionatul judetean de fotbal. Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat solicitarea AJF Brasov cu privire la prelungirea perioade de transfer pentru toate competitiile organizate de asociatiile judetene. Perioada de transferuri…

- Dinamo a ajuns aseara in Spania, dupa un drum de 8 ore cu avionul, cu escala, ca e mai ieftin. Ionuț Negoița i-a cazat pe Florin Prunea și pe Ionel Danciulescu in camera fotoreporterului,Octavian Cocoloș, lasat acasa, in ultima clipa. ...

- FCSB, Dinamo, Gaz Metan și Hermannstadt se vor pregati langa kilometrul zero al exclusivismului din Marbella. O dupa-amiaza senina de iarna, 18 grade Celsius, soare, plaja, briza, puhoi de yahturi, oameni imbracați ca scoși din magazinele de fițe, bolizi mai ceva ca la Mamaia! Acesta este Puerto Banus,…

- Dinamo și CFR s-au chinuit aseara sa presteze un fotbal decent, dar n-au reușit. Derby-ul din „Ștefan cel Mare” s-a incheiat la egalitate, 0-0, atmosfera fiind animata in mare parte de suporterii prezenți la stadion. Victorie sau adio EURO. Romania iși joaca soarta, vineri, impotriva Suediei, contracandidata…