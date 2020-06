Stiri pe aceeasi tema

- Fostul selecționer al „cainilor”, Ioan And one a spus despre aceasta situație ca Negoița nu ar mai vrea sa vanda clubul, asta dupa ce saptamana trecuta susținuse ca afacerea este aproape gata. Acum, negocierile cu societatea lui Herminio Menendez au fost stopate. „Nu prea am inteles. Joi ajunsesera…

- Dupa desparțirea de Corneliu Papura și refuzul primit de la fostul selecționer, Cosmin Contra, oficialii Universitații au apelat la serviciile lui Cristiano Bergodi. Italianul a semnat astazi cu Știința un contract valabil pana in data de 30 iunie 2021. In cursul zilei de astazi, noul antrenor al alb-albaștrilor…

- Fanii din programul Doar Dinamo București au virat a treia tranșa de bani in conturile clubului. Dupa ce suporterii „cainilor” au contribuit cu 210.000 E la finalul lui 2019 pentru salarii și 185.000 pentru obținerea licenței, aceștia au mai livrat acum 50.000 E pentru restanțele salariale ale jucatorilor…

- Reprezentanții CCR susțin, intr-un comunicat de presa ca presedintele Klaus Iohannis si prim-ministrul Ludovic Orban folosesc, in discursurile lor, argumente/motive incomplete si inexacte, fara a pune in acord cele doua acte jurisdictionale Decizia Curtii Constitutionale si Hotararea CEDO . „Desi comentariile…

- Suporterii echipei de fotbal Dinamo au platit catre club 150.000 de euro, suma provenita din fondurile fanilor inscrisi in Programul "Doar Dinamo Bucuresti" (DDB), care vor fi folositi pentru plata restantelor catre jucatori si alti debitori in vederea obtinerii licentei pentru urmatorul sezon competitional.…

- Cartofii prajiti sunt un fel de mancare foarte apreciat in Belgia, unde sunt serviti cu maioneza si midii. Insa in acest an cultivatorii de cartofi sunt afectati de masurile de carantina impuse de la mijlocul lunii martie, masuri care au dus la inchiderea restaurantelor si anularea festivalurilor.…

- DINAMO. Ionuț Negoița spune ca a pregatit notarul ca sa semneze azi cedarea clubului catre Asociația „Dinamoviști pentru Dinamo”. Cealalta grupare a suporterilor, Asociația „Doar Dinamo București”, face anunțuri financiare și acuza. Alte 3 știri pe acest subiect:EXCLUSIV. ...

- Separat de masurile luate de primarie, Horia Constantinescu, fostul președinte ANPC Constanța și președintele asociației eTREZIREA alaturi de echipa lui se apuca de dezinfectat mai multe zone din orașul Constanța, insa au nevoie și de sprijinul locuitorilor. „Incepand de maine dimineața ne apucam de…