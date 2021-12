Stiri pe aceeasi tema

- Academica Clinceni - Dinamo se joaca azi, de la 21:00, intr-o partida care deschide etapa a 18-a din Liga 1. „Cainii” spera sa profite de haosul de la Clinceni, echipa ramasa fara Ionuț Chirila, și sa bifeze primul succes dupa patru luni de seceta. Pe 2 august 2021, Dinamo o invingea pe Academica Clinceni…

- Dinamo disputa astazi, de la ora 12:00, la Ploiești, un meci amical impotriva Astrei Giurgiu, locul 19 din Liga 2. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT&VIDEO pe GSP.ro. „Cainii” și-au programat astazi un nou meci de verificare, de la ora 12:30, cu Astra Giurgiu, Mircea Rednic dorind sa-i…

- Dinamo și FC Argeș se intalnesc azi, de la 21:00, in cel mai important meci al zilei din optimile de finala ale Cupei Romaniei. Confruntarea din Ștefan cel Mare reprezinta o noua șansa pentru trupa lui Mircea Rednic de a ieși din criza acuta pe care o traverseaza in prezent. Aflata intr-o lunga perioada…

- Din ce in ce mai multe probleme pentru Dinamo. „Cainii” au pierdut astazi la TAS procesul cu Jordan Mustoe, fost fundaș in „Groapa” și sunt nevoiți sa plateasca o suma importanta pentru a nu risca depunctarea. Context: Transferat in 2019 la Dinamo in timpul masivei campanii de achiziții a lui Mircea…

- Dinamo a reușit sa opreasca seria neaga de șapte înfrângeri consecutive din Liga 1, dar bucuria nu este una completa. Câinii au ratat victoria cu UTA Arad la una dintre ultimele faze: oaspeții au egalat în minutul 96, iar partida din Ștefan cel Mare s-a încheiat 2-2.Gabi…

- Acesta va fi la al cincilea mandat pentru formația din Ștefan cel Mare. In momentul de fața, vine sa scoata clubul dintr-o serie nemaiintalnita, de șase infrangeri consecutive in campionat.Pentru a vedea ce a spus Mircea Rednic la revenirea la Dinamo, dupa ce echipa a pierdut cu 0-5 și cu CSU Craiova,…

- Florin Prunea, fostul președinte de la Dinamo, a vorbit despre posibilitatea ca Mircea Rednic sa vina antrenor la Dinamo in perioada urmatoare. Prunea este de parere ca Mircea Rednic nu va alege sa vina in „Ștefan cel Mare”. De asemenea, fostul portar cosidera ca Dario Bonetti ar merita o noua șansa…

- Umilința din derbiul cu FCSB (0-6) a dus la o schimbare de antrenor la Dinamo, Dario Bonetti (60 de ani) fiind înlocuit din funcție. Conform gsp.ro, cele doua parți au ajuns la un numitor comun, iar contractul a fost reziliat. Favorit pentru a-l înlocui pe Bonetti este Vasile…