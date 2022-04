Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, Dusan Uhrin Jr, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca spera ca partida cu FC U Craiova sa nu fie ultima sansa pentru echipa sa de a scapa de retrogradare fara a ajunge la baraj, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dusan Uhrin jr, antrenorul lui Dinamo, a prefațat meciul contra celor de la FCU Craiova, important pentru „caini” in vederea salvarii directe de la retrogradare. Dinamo – FCU Craiova se joaca vineri, de la 20:30. Meciul va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe LookSport, DigiSport și…

- FCU Craiova a incheiat la egalitate, scor 1-1, partida cu CS Mioveni. Antrenorul gazdelor, Nicolo Napoli, s-a declarat mulțumit de rezultat ținand cont ca echipa sa a jucat inferioritate numerica din minutul 8, cand Diallo a vazut direct cartonașul roșu. „E un punct foarte bun pentru noi. Am jucat cu…

- Cehul Dusan Uhrin Jr. (54 de ani) a semnat azi abia azi contractul cu Dinamo, deși a venit de 3 zile in Romania, a condus antrenamentele „cainilor” și a fost prezentat deja pe site-ul oficial. Rapid - Dinamo se joaca duminica, de la 20:30. Partida din prima etapa a play-out-ului va fi liveTEXT, video…

- Antrenorul formatiei FCU Craiova, Nicolo Napoli, regreta ca elevii sai nu au reusit sa contabilizeze toate cele 3 puncte din jocul cu UTA Arad, incheiat 1-1, in Banie. „Au facut un meci bun baietii, au alergat mult, au jucat, am avut ocazii de gol, am avut si avantaj pe tabela, dar in ultimele 3 minute…

- ​Flavius Stoican, antrenorul FC Dinamo, a spus ca echipa lui nu a avut noroc în derbiul cu FCSB, pierdut pe teren propriu, cu scorul de 0-3, în etapa a 23-a a Ligii I.VIDEO Liga 1: FCSB, înca o victorie categorica în Derby de România (3-0 vs Dinamo București)Toni Petrea,…

- Rapid si-a prezentat, joi, jucatorii achizitionati in aceasta pauza competiționala. Mattias Kait, Razvan Onea, Matias Perez Acuna si Jakub Vojtus. Antrenorul Mihai Iosif s-a aratat mulțumit de lot. “Ma bucur sa le urez bun venit noilor nostri colegi si sper sa faca o treaba cat mai frumoasa alaturi…

- Nicolo Napoli este noul antrenor al echipei FC U Craiova 1948. Italianul a semnat un contract valabil pana in vara acestui an, cu posibilitatea de a-si prelungi intelegerea cu inca un an, a anuntat, marti, nou-promovata pe pagina de Facebook. Echipa patronata de Adrian Mititelu, ramasese fara antrenor…