Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Dinamo s-a calificat, joi seara, in grupele Cupei Romaniei Betano, trecand in play-off de echipa Viitorul Pandurii Targu Jiu, scor 1-0. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Echipele Otelul Galati, UTA Arad, Ocna Mures si CS Mioveni s-au calificat, miercuri, in grupele Cupei Romaniei Betano. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- FCU Craiova si-a confirmat statutul de favorita in partida sustinuta marti, pe stadionul „Electrica“ din Timisoara, impunandu-se clar, scor 4-0, in fata divizionarei secunde Ripensia, in play-off-ul Cupei Romaniei . Craiovenii au deschis scorul prin Vlad Achim, cu un sut de la 17 metri (‘9). Desprinderea…

- Politehnica Iasi va juca in play-off-ul Cupei Romaniei la fotbal cu o alta divizionara secunda, CS Dumbravita. Partida cu modesta echipa nou-promovata in Liga a II-a se va disputa pe 28 septembrie, de la ora 16:30, in comuna timiseana. Daca meciul va fi televizat, data si ora de start ar putea fi modificata.…

- CSM Slatina si Viitorul Pandurii s-au calificat in play-off-ul Cupei Romaniei dupa ce au obtinut, la mijlocul acestei saptamani, doua victorii muncite impotriva unor formatii ceva mai slab cotate. CSM Slatina a trecut de turul al treilea din Cupa dupa 3-1 pe terenul formatiei Petrolul Potcoava. Golurile…

- CS Minaur a reușit azi, 3 septembrie, o victorie impotriva celor de la CSM Slatina, scor 2-1. Este a doua victorie din actuala ediție de campionat pentru minauriști, care acum urca puternic in clasament. Trei puncte extrem de importante care o apropie de dorința de accede in Liga I de fotbal. Dar mai…

- Vineri, 2 septembrie:ora 16.30: CSA Steaua – Poli Iasi. Sambata, 3 septembrie:ora 11.00: Progresul Spartac – FC Brasov, Viitorul Pandurii Targu Jiu – CSC Selimbar, Unirea Dej – Unirea Constanta, Unirea Slobozia – Csikszereda Miercurea Ciuc, Minaur Baia Mare – CSM Slatina , Ripensia Timișoara – Metaloglobus…

- Etapa a 4-a a Ligii 2 a debutat vineri, cu meciul CS Comunal Șelimbar – SC Oțelul Galați, 1-1. Dinamo va evolua, sambata, de la ora 11:30, cu Unirea Dej. Programul meciurilor: vineri, 26 august 2022, ora 16:30 CSC Selimbar – SC Otelul Galati 1-1 sambata, 27 august 2022, ora 11:00 FC Brasov – Ripensia…