- Desire Segbe Azankpo (29 de ani), jucator la Dinamo intre februarie și iunie 2022, a dat clubul alb-roșu in judecata la FIFA. In prezent legitimat la Bayern Munchen II, atacantul solicita 20.000 de euro. Dinamo, club cu interdicție temporara la transferuri din cauza datoriilor catre foștii jucatori,…

- Atacantul Aleksandar Mitrovic a fost desemnat, miercuri, de catre Federatia Sarba de Fotbal, cel mai bun fotbalist sarb al anului 2022. Aleksandar Mitrovic are 28 de ani si joaca la echipa engleza Fulham. El a evoluat alaturi de echipa nationala a Serbiei la Cupa Mondiala 2022, din Qatar, unde a inscris…

- In urma cu cateva zile, celebrul jucator brazilian a ajuns de urgența la spital. Starea sa nu era una buna, insa nici acum nu da semne de refacere. Problemele de care sufera fostul fotbalist in varsta de 82 de ani par sa fie unele destul de grave. Acum, brazilianul a fost trecut pe ingrijire paliativa.

- La 82 de ani, legendarul Pele a ajuns din nou la spital, intr-o stare ingrijoratoare, potrivit informațiilor din presa internaționala. Problemele grave de sanatate de care sufera par sa nu mai fie sub control.

- Prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau a fost invinsa vineri, in deplasare, de campioana Dinamo București cu 37-27 (16-12), la capatul unui joc controlat in permanența de bucureșteni. In ciuda acestei infrangeri suferite in etapa a 12-a, bacauanii iși pastreaza poziția a opta in clasament, cu…

- Aleix Garcia (25 de ani), intre octombrie 2020 și ianuarie 2021 jucator la Dinamo București, este dorit de doi dintre granzii din Spania, Atletico Madrid și Barcelona! Aleix Garcia a semnat in vara lui 2021 cu Girona și se afla acum in cel mai bun moment al carierei. Mijlocașul adus la Dinamo de managementul…

- Echipa masculina de handbal CSA Steaua Bucuresti a obtinut o victorie categorica, scor 44-36 (22-18), in fata nou-promovatei CSM Oradea, intr-o partida disputata la Sala Apollo din Bucuresti, contand pentru etapa a 11-a a Ligii Nationale.Clasament 1. CS Dinamo Bucuresti 27 puncte (9 jocuri)2. CSM Constanta…

- Dinamo Bucuresti a invins-o pe ''lanterna rosie'' Metaloglobus Bucuresti cu scorul de 2-1 (1-0), sambata, la Clinceni, intr-un meci considerat in deplasare, in etapa a 11-a a Ligii a II-a de fotbal, potrivit Agerpres.Dinamo a deschis scorul in min. 25, prin spaniolul Gorka Larrucea, la prima sa reusita…