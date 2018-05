Stiri pe aceeasi tema

- Campioana en-titre la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, si-a pastrat titlul national in palmares, dupa ce a invins joi, in deplasare, formatia Steaua Bucuresti, cu scorul de 22-19 (13-10), in meciul al treilea, decisiv, al finalei Ligii Nationale.

- Dinamo Bucuresti a cucerit al treilea sau titlu consecutiv de campioana nationala la handbal masculin, joi seara, dupa ce a invins-o pe marea rivala CSA Steaua Bucuresti, cu scorul de 22-19 (10-13), chiar pe terenul acesteia, Sala Concordia din Chiajna, in al treilea meci al finalei Ligii Nationale.…

- Echipa de handbal masculin Steaua Bucuresti a invins miercuri, in deplasare, campioana en-titre, Dinamo Bucuresti, cu scorul de de 27-26 si a egalat astfel situatia la general, 1-1, in finala Ligii Nationale.In primul meci al finalei, Dinamo s-a impus pe terenul Stelei, cu 27-25, astfel ca…

- CSA Steaua Bucuresti s-a calificat in finala Ligii Nationale de handbal masculin, joi, dupa ce a invins vicecampioana CSM Bucuresti cu scorul de 25-24 (11-10), pe teren propriu, in meciul decisiv al semifinalei. In min. 54, CSMB conducea cu 23-21, dar Steaua a marcat de patru ori consecutiv…

- Echipa de handbal masculin Dinamo Bucuresti este prima finalista a Ligii Nationale, dupa ce a invins duminica, pe teren propriu, formatia Potaissa Turda, cu scorul de 32-27 (17-13), in cea de-a doua partida din trei programate in semifinale.In primul meci al seriei, Dinamo a castigat in deplasare,…

- Campioana en-titre a Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a invins luni, pe teren propriu, formatia Dobrogea Sud, cu scorul de 36-27 (16-12), in primul meci din cele trei programate in turul I al play-off-ului Ligii Nationale. Meciul 2 din aceasta serie se va disputa in 19 aprilie, iar…

- Dinamo Bucuresti a invins liderul, CSA Steaua Bucuresti, cu scorul de 31-23 (17-12), duminica, in Sala din Soseaua Stefan cel Mare, in derby-ul campionatului, disputat in etapa a 23-a a Ligii Nationale de handbal masculin.