Stiri pe aceeasi tema

- Zi neagra pentru „Cainii roșii”: Dinamo a retrogradat din Liga 1 pentru prima data in istoria de 74 de ani a clubului Zi neagra in istoria echipei de fotbal Dinamo București care a retrogradat de pe prima scena a fotbalului romanesc pentru prima data in istoria clubului. In prezența unui mare numar…

- Dinamo București a retrogradat in liga secunda pentru prima data de la inființare, pierzand barajul cu Universitatea Cluj (1-1 astazi, 0-2 in tur). Liga 1 ramane fara cel mai titrat club, „cainii” avand in palmares 18 titluri de campioana și 13 Cupe ale Romaniei. Doar divizionara secunda CSA Steaua…

- Universitatea Cluj a caștigat prima manșa a barajului de promovare/retrogradare contra lui Dinamo, scor 2-0, astfel ca meciul din Ștefan cel Mare se anunța a fi unul incendiar. FRF a anunțat ora celui mai așteptat meci al finalului de sezon in fotbalul romanesc. Manșa retur a barajului de menținere/promovare…

Universitatea Cluj a reușit sa se impuna in deplasare in fața celor de la CSA Steaua, scor 2-0.