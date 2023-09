Stiri pe aceeasi tema

- Victorie superba pentru fetele de la Potaissa Turda, in prima etapa a Diviziei A1, seria C. Universitatea Cluj a inceput excelent meciul, avand patru goluri avans inca dupa primele 10 minute (2-6). Duelul din sala „Gheorghe Barițiu” s-a mai echilibrat, turdencele reușind sa se mențina la patru goluri…

- CSM Bucuresti a invins-o in deplasare pe AHC Potaissa Turda, cu scorul de 28-26 (12-12), luni seara, intr-un meci din etapa a 3-a a Ligii Nationale de handbal masculin.CSMB a obtinut a treia sa victorie in acest sezon, conform agerpres. Nicolas Schneider si Joao Pedro Francisco Da Silva au fost cei…

- SCM Universitatea Craiova a invins-o surprinzator in deplasare pe CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, medaliata cu bronz in sezonul trecut, cu scorul de 30-28, sambata, intr-o partida din etapa a treia a Ligii Nationale de handbal feminin, potrivit Agerpres.Echipa din Banie, care la pauza a avut 16-13,…

- SCM Politehnica Timisoara a terminat la egalitate cu CS Universitatea Cluj, 31-31 (18-15), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 3-a a Ligii Nationale de handbal masculin, potrivit Agerpres.Poli a avut cinci goluri avans cu un sfert de ora inainte de final, 27-22, dar apoi a fost aproape…

- Handbaliștii de la SCM Politehnica Timișoara au intalnit, sambata seara, in Sala „Constantin Jude”, pe Universitatea Cluj, intr-o partida contand pentru etapa a treia a Ligii Naționale.

- CSM Bucuresti si Gloria 2018 Bistrita-Nasaud au obtinut victorii in deplasare cu acelasi scor, duminica, in etapa a doua a Ligii Nationale de handbal feminin, informeaza Agerpres.Campioana CSM Bucuresti a dispus de CS Magura Cisnadie cu 34-29, intr-un meci in care Cristina Neagu, Laura Flippes, Trine…

- Echipa de rugby CSM Constanta isi continua seria victoriilor din Liga Nationala. In etapa inaugurala din faza a doua in Liga Nationala, Grupa B, echipa de pe litoral a invins in deplasare CSM Galati cu 43 10, victoria fiind realizata cu punct bonus. Jucatorul meciului a fost declarat Eseria Komainaisoro,…

- FC U Craiova 1948 și Universitatea Cluj au oferit cel mai spectaculos meci al acestui inceput de sezon. Ardelenii au reușit sa smulga cele 3 puncte, la capatul unui duel nebun cu 7 goluri, incheiat cu scorul de 4-3 in favoarea oaspeților.