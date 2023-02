Stiri pe aceeasi tema

Fostul jucator al echipei Bayern Munchen, Lothar Matthaus, prezice, deloc surprinzator, o calificare a gruparii bavareze in fata celor de la Paris Saint-Germain, dupa duelul din optimile Ligii Campionilor, potrivit news.ro.

UEFA a anuntat arbitrii partidelor care vor avea loc, miercuri, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Meciurile se vor disputa de la ora 22.00, potrivit news.ro.

CS Dinamo Bucuresti a fost invinsa fara drept de apel de FC Porto, cu scorul de 32-23 (14-13), miercuri seara, in deplasare, in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin, informeaza Agerpres.

Campioana la baschet feminin Sepsi Sfantu Gheorghe a fost invinsa miercuri, in deplasare, de formatia franceza LDLC Asvel, scor 91-76 (55-38), in prima mansa din optimile de finala ale FIBA EuroCup, informeaza News.ro.

Vicecampioana CSM Bucuresti are asigurata calificarea in sferturile Ligii Campionilor, dupa ce echipa Odense Handbold (locul 3 in grupa A) a fost invinsa, sambata, de Vipers, detinatoarea trofeului. CSM Bucuresti este pe locul 2, iar primele doua clasate obtin biletele spre sferturi.

Campioana la volei feminin Volei Alba Blaj a obtinut marti, in deplasare, prima victorie din grupa B a Ligii Campionilor, scor 3-0, cu formatia Prometey Dnipro, in etapa a III-a, informeaza News.ro.

CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe ACS HC Buzau 2012 cu scorul de 36-30 (17-19), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 14-a a Ligii Nationale de handbal masculin, potrivit Agerpres.Campioana a fost condusa la pauza (17-19), dar a avut o evolutie mult mai buna in repriza secunda si a castigat…

CS United Galati a fost invinsa cu scorul de 6-2 (5-1) de puternica echipa spaniola Barca, miercuri seara, in Grupa D a turului de elita al Ligii Campionilor la futsal, ale carei meciuri au loc in orasul croat Pula, anunța Agerpres.