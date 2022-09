Stiri pe aceeasi tema

Gloria Buzau este singura echipa din Liga Nationala de handbal feminin cu trei victorii consecutive, dupa ce a intrecut-o pe nou-promovata CSM Targu Jiu cu 28-26 (14-14), duminica, in deplasare, intr-un meci din etapa a treia.

CSM Bucuresti a reusit o victorie clara in deplasare cu CS Magura Cisnadie, 34-25 (17-16), sambata, intr-un meci din etapa a treia a Ligii Nationale de handbal feminin.

CS Dinamo Bucuresti a cucerit Supercupa Romaniei la handbal masculin, dupa ce a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 32-24 (16-12), joi, in Sala Polivalenta din Bucuresti.

Echipa masculina de handbal CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe AHC Potaissa Turda cu scorul de 31-25 (14-14), miercuri seara, in Sala Dinamo, intr-un meci de pregatire in care si-a prezentat lotul pentru noul sezon competitional.

Sute de sudanezi au manifestat duminica in diferite locuri din Khartoum si in suburbiile capitalei pentru a patra zi consecutiv, reclamand plecarea puterii instaurate in octombrie de seful armatei, generalul Abdel Fattah al-Burhan, scrie AFP preluat de agerpres.

Echipa de fotbal Petrolul Ploiesti a invins formatia qatariana Al Markhiya SC Doha, cu scorul de 2-1 (1-1), miercuri, intr-un meci amical disputat in stagiul de pregatire din Turcia, potrivit site-ului nou-promovatei in Liga I.

CSM Stiinta Baia Mare si CS Dinamo Bucuresti au obtinut victorii categorice in deplasare, sambata, in meciuri restante din etapa a cincea a Ligii Nationale de rugby.

Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a transmis, luni, multumiri catre cinci jucatori din lot, care nu vor mai evolua si in sezonul 2022-2023 sub comanda lui Xavi Pascual, conform news.ro.