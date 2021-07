Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) a obtinut 52,50 % din voturi la alegerile parlamentare aniticipate din Republica Moldova. Blocul electoral al Comunistilor si Socialistilor (BECS) a obtinut 27,38%, iar Partidul Sor 5,78%, acestea fiind si formatiunile care vor intra in Parlament. Dupa…

- Zimbru Chișinau a inceput in forta noua ediție a Diviziei Naționale de fotbal. „Galben-verzii” au invins acasa pe Dinamo-Auto Tiraspol fara drept de apel, scor 3-0. In prima repriza, Valeriu Gaiu a inscris in propria poarta.

- Argentina a obținut a doua sa victorie la actuala ediție a Copei America. Naționala "albiceleste" a invins, la Brasilia, reprezentativa Paraguayului cu scorul de 1-0.Golul, care s-a dovedit a fi decisiv, a fost marcat de Alejandro Gomez in minutul 10.

- Premierul armean, Nikol Pasinian, revine in forta pe scena politica. Dupa ce a fost puternic contestat in urma razboiului din Nagorno-Karabah, incheiat cu un dezastru pentru armata armeana, Pasinian si-a dat demisia pentru a permite organizarea de alegeri parlamentare anticipate.

- In perioada 14 – 16 iunie, echipa Centrului pentru Resurse de Participare Publica din București (CeRe) a vizitat Bucovina pentru a premia Asociația Radauțiul Civic și Grupul civic Inițiative pentru Bilca, in cadrul Galei Premiilor Participarii Publice, ajunsa la a XI-a ediție (https://galacere.ro/).…

- In ultima etapa a turului de campionat in cadrul Diviziei Naționale de rugby, CSM Bucovina Suceava va primi pe stadionul ”Unirea” vizita echipei CSM Galați. Dupa o prima parte de campionat dificila in care nu a beneficiat aproape la niciun meci de lotul complet, antrenorul jucator Marcel Crețuleac iși…

- In acest debut de sezon competițional, CSM Bucovina Suceava și-a valorificat de fiecare data avantajul terenului propriu. In cele cinci etape disputate in cadrul Diviziei Naționale de rugby, formația suceveana a caștigat ambele partide jucate pe terenul ”Unirea”, cu RC Gura Humorului și CSU Alba Iulia.…

- Irina Giurgiu, prima femeie antrenor din Romania care deține Licența UEFA Pro și secund la naționala feminina a Romaniei, e invitata de vineri a lui Remus Dinu la GSP Live. Emisiunea incepe de la 09:01. Emisiunea poate fi urmarita pe site-ul www.GSP. ...