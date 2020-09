Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a oficializat al doilea transfer al zilei, dupa Isma Lopez. Alexander David Gonzalez (27 de ani, fundaș dreapta) va semna un contract cu roș-albii in urmatoarele ore. Gonzalez a jucat ultima data pentru Mirandes, in liga a doua din Spaniei, și are 48 de selecții și un gol pentru naționala Venezuelei.…

- Fostul fundaș stanga al celor de la Tenerife, Isma Lopez, 30 de ani, va semna in cel mai scurt timp cu Dinamo. Dinamo este activa pe piața transferurilor. I-a adus pe Vlad Achim, Janusz Gol și Adam Nemec, se pregatește sa oficializeze al 4-lea transfer cat mai curand posibil. Chiar daca fanii sperau…

- Clubul Real Valladolid l-a achizitionat de la West Ham United pe portarul spaniol Roberto Jimenez, care a semnat un contract pe trei ani, a anuntat gruparea din Premier League, citata de Reuters. Roberto Jimenez, 34 ani, a venit ca jucator liber de contract la West Ham in vara anului 2019,…

- In ciuda problemelor cu care se confrunta retailerii de fashion, din cauza inchiderii magazinelor fizice și a scaderii vanzarilor, brandul spaniol Mango este pozitiv in legatura cu performanțele din prima jumatate a anului. Retailerul nu a suferit pierderi semnificative pe piețele europene și, mai…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca Romania a fost inclusa de autoritatile din Belgia in zona portocalie, astfel ca persoanelor care ajung din tara noastra in Regatul Belgiei in scop turistic li se recomanda autoizolarea sau cel putin limitarea contactelor sociale si monitorizarea starii…

- Cristi Pulhac (35 de ani) a fost prezent la GSP Live și l-a pus la punct pe atacantul Daniel Popa (25 de ani), cel care a avut o ieșire reprobabila la adresa lui Gheorghe Mihali (54 de ani). CONTEXT: Gazeta Sporturilor a scris astazi despre un episod petrecut la antrenamentele lui Dinamo. Daniel Popa,…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a negociat azi cu reprezentații lui Norwich transferul lui Dennis Man (21 de ani). Mai mulți emisari ai clubului care este la un pas sa retrogradeze din Premier League au fost azi la palatul lui Gigi Becali, dupa ce au vazut FCSB - Dinamo, pentru negocia transferul extremei…

- Dinamo și FCSB se vor intalni in semifinalele Cupei Romaniei, insa cele doua derby-uri se vor disputa fara spectatori, din cauza epidemiei de coronavirus din Romania. Sepsi - Poli Iași și Dinamo - FCSB sunt meciurile care vor decide finalistele Cupei Romaniei din sezonul 2019-2020;Semifinalele vor avea…