- Dinamo a incheiat sezonul de play-out pe penultimul loc in clasament, avand cu 5 meciuri mai putin disputate. Singura speranta a „cainilor” este ca sistemul competitional sa se extinda la 16 echipe, potrivit Mediafax.

- Dinamo este la un pas de dezastru. Poate retrograda pentru prima data in istoria clubului. Un numar de șapte cluburi din Liga 1 au votat pentru varianta in care clasamentul final sa fie alcatuit in functie de re...

- Memoriul lui Dinamo a fost respins pe viciu de procedura! Dinamo acuza FRF ca refuza sa judece „cazul Vlad" pe fond in incercarea de a-și acoperi propriile greșeli. O speța identica analizata de federali in primavara 2019 da dreptate roș-albilor acum. ...

- In palmaresul lui FCSB, clubul patronat de Gigi Becali, succesul de joi cu Dinamo, 3-0, prinde podiumul celor mai spectaculoase umilințe aplicate rivalei Dinamo, celelalte mari diferențe de scor fiind obținute de antrenori de calibru precum Pițurca, Reghecampf și Galca. FCSB reușește sa-și faca un final…

- Istvan Kovacs (35 de ani) a arbitrat aseara cel de-al șaselea sau Dinamo - FCSB și a patruns in Top 5 „centrali", egalandu-i pe Ion Craciunescu și Marian Salomir. Meciul de ieri a fost unul extrem de important pentru Istvan Kovacs. Arbitrul de 35 de ani a condus cel de-al șaselea sau Derby de Romania,…

- Florin Prunea, fost președinte la Dinamo, iși continua razboiul cu Bogdan Balanescu, director general al „cainilor”. Fostul portar il acuza pe actualul oficial ca il influențeaza pe fințatorul Ionuț Negoița și ca il minte pe acesta. „Balanescu are o putere foarte mare asupra lui Negoița! Cea mai mare!…

- Fostul atacant al lui Dinamo, Ionel Ganea (46 de ani), a comentat in direct la GSP Live situația actuala din „Ștefan cel Mare” și l-a caracterizat in termeni foarte duri pe Ionuț Negoița, pe care il numește „escroc sentimental”. Ganea a evoluat timp de jumatate de an la Dinamo, in sezonul 2006-2007,…

- Harlem Gnohere (32 de ani) a jucat la Dinamo și la FCSB, insa n-a caștigat nicio competiție. In schimb, individual, francezul a fost golgeterul Ligii 1 și dublu laureat in Ancheta GSP. Gnohere n-a caștigat vreun trofeu colectiv, de echipa, de cand a venit in Romania, dar se poate lauda, in afara titlului…