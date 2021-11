Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul judiciar al FC Dinamo, Razvan Zavaleanu, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca Tribunalul Bucuresti a aprobat planul de reorganizare in dosarul de insolventa, acesta fiind previzionat pentru plata in proportie de 100% a datoriilor catre creditori in termen de 3 ani. "Planul…

- Dinamo a scapat de depunctare! Tribunalul București a aprobat astazi Planul de reorganizare intocmit de administratorul judiciar al clubului. Decizia in privința Planului de reorganizare de la Dinamo, amanata inițial, a venit in cele din urma. Clubul a fost inștiințat ca Planul a fost aprobat de judecatorul…

- Tribunalul București nu a aprobat astazi Planul de reorganizare intocmit de administratorul judiciar al clubului Dinamo. „Amana pronunțarea cu privire la propunerea de confirmare a planului de reorganizare la data de 22.11.2021”, se arata pe portarul just.ro. „Judecatorul sindic a stabilit ca se mai…

- Administratorul special al clubului de fotbal ACS Poli Timisoara, Petre Musat, a anuntat, luni, intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul oficial, ca gruparea si-a incetat activitatea, fiind exclusa din editia 2021-2022 a Ligii a III-a de catre Federatia Romana de Fotbal dupa ce nu s-a putut…

- Societatea RTZ&Partners SPRL - Filiala Bucuresti, cea responsabila cu dosarul de insolvența de la Dinamo, a stabilit suma pe care administratorul judiciar Razvan Zavaleanu o va primi pe parcursul insolvenței „cainilor”. Zavoleanu va avea o renumerație la Dinamo pe masura datoriilor pe care clubul le…

- Razvan Zavaleanu, administratorul judiciar al FC Dinamo, club aflat in insolventa, a declarat ca, pana in prezent, au fost inregistrate datorii de 8 milioane de euro, potrivit tabelului creditorilor inscrisi la masa credala, potrivit news.ro. "Nu este o data limita pentru planul de reorganizare,…

- Razvan Zavaleanu, administratorul judiciar al clubului Dinamo, a dezvaluit joi suma totala ceruta de creditorii înscriși la masa credala.„Pot spune care sunt sumele cerute, nu neaparat ca au legatura cu realitatea. E vorba de 8.000.080 de euro. Din aceste sume vom respinge. Noi vom…