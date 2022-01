Stiri pe aceeasi tema

- Portarul bulgar Plamen Iliev (30 de ani) vrea sa-i fie reziliat contractul cu Dinamo, dar clubul nu concepe sa-l piarda gratis. Prezent la reunirea lotului de luni, Plamen Iliev iși planuiește „evadarea” de la Dinamo in spatele cortinelor. Portarul bulgar, care a semnat cu echipa din Ștefan cel Mare…

- In cadrul unei conferințe de presa, Iuliu Mureșan a anunțat ca a fost reziliat contractul atacantului Mihai Neicuțescu in cursul zilei de miercuri.Jucatorul de 23 de ani a fost crescut de Dinamo, iar in cariera a mai evoluat pentru Chindia Targoviște. In acest sezon, a jucat de patru ori, dar fara vreo…

- Presat de fani, administratorul special Iuliu Mureșan a explicat ca Iliev, Matei și Filip, „renegații” din mandatul lui Rednic, raman la prima echipa și ca lotul va fi completat doar cu fotbaliști romani și comunitari, capabili sa salveze Dinamo de la retrogradare. ...

- Al-Nasr Dubai a transmis oferta de trei milioane de euro catre FCSB, pentru transferul lui Florin Tanase (26 de ani). A mai ramas doar ca mijlocașul sa-și afle salariul, unul care va fi aproape de patru ori mai mare decat caștiga acum la FCSB. FCSB va trebui sa se descurce in partea a doua a sezonului…

- Exclus din lot de Mircea Rednic dupa meciul cu Sepsi, din pricina atitudinii sale, Deian Sorescu (24 de ani) a fost iertat și de maine se va antrena din nou alaturi de colegii sai la Saftica. In cursul zilei de azi, Sorescu a fost chemat la sediul clubului unde a avut o o ședința de urgența cu administratorul…

- Dinamo a rezolvat transferul atacantului Marko Nunic (28 de ani). Informația furnizata de Fanatik a fost confirmata pentru GSP.ro de oficialii clubului din Ștefan cel Mare. GSP a aflat ca Rednic l-a convins in aceasta seara pe Nunic, dupa o discuție directa cu fotbalistul liber de contract din iulie,…

- Catalin Carp (28 de ani), fundașul central moldovean trecut pe la FCSB și CFR Cluj, a semnat astazi cu Dinamo. Iuliu Mureșan, administratorul judiciar al „cainilor” a vorbit despre transferul fundașului și despre ce urmeaza pentru Dinamo. Oficialul formației roș-albe a spus ca va mai veni un atacant…

