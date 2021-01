Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United a urcat pe primul loc in Premier League, dupa ce a invins-o in deplasare pe Burnley, cu 1-0, marti, intr-o partida restanta din prima etapa a campionatului de fotbal al Angliei. ''Diavolii rosii'' s-au impus prin golul reusit de francezul Paul Pogba (71). Sheffield…

- Liga 1 EUROGOL… Barladeanul Andrei Ciobanu (22 de ani) o scoate pe Viitorul din criza! Mijlocasul a marcat un gol superb pentru echipa antrenata de Mircea Rednic, in victoria cu 2-1 contra celor de la Hermannstadt, intr-un meci restant din prima parte a campionatului. Viitorul Constanta a obtinut prima…

- Antrenorul Universitații Craiova , Corneliu Papura, s-a declarat mulțumit dupa victoria obținuta in 16-imile de finala ale Cupei Romaniei, 5-0 cu Progresul Spartac. El a admis ca inceputul de meci nu a fost prea bun, dar i-a placut ca alb-albaștrii au reglat repede jocul, au marcat și și-au creat destule…

- In penultima etapa a turului sezonului 2008 2009, FC Farul a invins in deplasare Gaz Metan Medias. Unicul gol al meciului a fost marcat de Lucian Parvu in prima repriza. Portarul Farului, George Curca, a avut multe interventii providentiale. Victoria FC Farul Constanta pe terenul lui Gaz Metan Medias,…

- Astra a invins-o pe Hermannstadt in deplasare, scor 1-0, in etapa cu numarul 11 din Liga 1. Este abia a doua victorie in acest sezon pentru giurgiuveni, care-i baga in criza pe sibieni. Astra ramane ultima in Liga 1 chiar si dupa aceasta victorie, cu 8 puncte acumulate, dar se relanseaza in lupta din…

- CSM Targoviște este ca și calificata in ”optimi” dupa victoria cu 3-1 in deplasare cu Prometey Kamyanske. Dinamo calificata in Challenge Cup CSM Targoviște s-a impus miercuri seara cu scorul de 3-1 (21-25, 26-24, 25-19, 25-16) in deplasare, in fața formației ucrainene Prometey Kamyanske, in prima manșa…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste o victorie in meciul din deplasare cu FC Hermannstadt pentru a reincepe parcursul pozitiv intrerupt de infrangerea din etapa precedenta cu Academica Clinceni (scor 1-0).…

- Meciul Pandurii Lignitul Tg. Jiu FC Farul a fost o restanta din etapa a saptea de campionat.FC Farul Constanta a disputat astazi meciul din deplasare cu ultima clasata, Pandurii Lignitul Tg. Jiu, restanta din etapa a saptea a Ligii a 2 a.Victoria le a apartinut "marinarilor", scor 1 0 Leca 34 , succes…