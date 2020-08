Stiri pe aceeasi tema

- Toate rezultatele testelor COVID-19 efectuate de catre jucatorii, staff-ul tehnic si cel administrativ al echipei de fotbal FC Voluntari in cursul zilei de miercuri sunt negative, a anuntat, joi, clubul ilfovean pe Facebook. FC Voluntari va juca urmatorul meci pe 26 iulie, acasa cu Sepsi…

- Avand in vedere situația excepționala creata la nivel mondial din cauza pandemiei, la nivelul Clubului Sportiv Real Bradu s-a luat decizia de a nu mai participa la meciurile de fotbal din aceasta ediție de campionat din mai multe motive care au fost profund analizate in cadrul clubului. ”Pentru a participa…

- Singurul meci din etapa a 9-a a play-off-ului care se va juca este Gaz Metan - FCSB, conform noului program publicat de Liga Profesionista de Fotbal. LPF a mai anuntaz ca "partidele echipelor Dinamo, CFR Cluj și Universitatea Craiova vor fi programate ulterior". Dinamo a ajuns la 15…

- LPF a anuntat programul etapelor a 8-a din play-off și a 10-a din play-out. Iata „tabloul“: Play-off, etapa 8:Vineri, 17 iulie – ora 21.00: Gaz Metan Medias – Astra Giurgiu.Sambata, 18 iulie – ora 21.00: FCSB – CFR Cluj.Duminica, 19 iulie – ora 21.00: FC Botoșani – Universitatea Craiova. Play-out, etapa…

- Remus Dinu il are invitat la GSP Live, de la 19:30, pe fostul atacant al celor de la Rapid București și ASA Targu Mureș, Andrei Ciolacu (27 de ani), in prezent liber de contract. FCSB și FC Botoșani se intanlnesc in duelul pentru Europa League, iar noi vom discuta, la GSP Live, despre echipele de start,…

- Antrenorul formatiei FCSB, Bogdan Vintila, susține ca nu se teme ca ar putea fi demis de Gigi Becali și l-a atacat subtil pe Adrian Popa, autor al unui gol in turul semifinalei Cupei Romaniei cu Dinamo (3-0), al carui contract cu roș-albaștrii a expirat."Nu are de ce sa-mi fie teama ca voi demis, pana…