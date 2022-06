Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, s-a aratat impresionat de performanța reușita de inotatorul David Popovici, luni, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta. ‘‘Fenomenal acest sportiv! Toate inimile Romaniei au batut azi in pieptul lui si i-au dat putere! David Popovici este primul nostru…

- Juri Cisotti, 29 de ani, fotbalist italian care evolueaza pentru Oțelul Galați, echipa nou-promovata in Liga 2, a povestit cum s-a acomodat in Romania. Deși susține ca apreciaza stilul de viața pe care l-a gasit in Romania, oamenii și mancarea, Juri a vorbit și despre ce nu i-a placut. „Totul imi place,…

- Ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.74/2022 se acorda o singura data, in luna iulie, acelor beneficiari ai caror venituri lunare cumulate sunt mai mici de 2.000 de lei, precizeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, intr-un comunicat postat miercuri pe pagina sa de Facebook. Conform sursei…

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, a anuntat, sambata, ca si-a lansat oficial candidatura la presedintia formatiunii. "Cred ca USR are nevoie de organizare, energie si o mana hotarata pe volan. Si ca sunt persoana potrivita pentru asta", a afirmat el. "Astazi mi-am lansat oficial candidatura…

- FC Hermannstadt este cea de-a doua formatie ce promoveaza direct, dupa remiza de pe teren propriu, 0-0 cu CSA Steaua, dupa Petrolul Ploiești. In același timp, Universitatea Cluj si Concordia Chiajna vor disputa barajul pentru promovarea in prima liga. Tragerea la sorti pentru barajul de mentinere/promovare…

- Principele Nicolae a devenit tata pentru a doua oara: zilele acestea, soția sa Alina-Maria tocmai a adus pe lume un baiețel. Micuțul se va bucura de o moștenire speciala de la strabunicul sau. Principele Nicolae al Romaniei, nepotul Regelui Mihai, a impartașit vestea pe contul sau de Facebook. Cei doi…

- Presedintele interimar al USR Catalin Drula afirma ca Florin Citu, care a demisionat sambata de la conducerea PNL, ar fi avut ocazia sa contruiasca cu USR Romania pro-europeana, occidentala, liberala, dar a ales „sistemul de epoleti si baroni”. „Episodul de astazi e doar epilogul trist al unei alegeri…