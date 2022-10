Dinamo Bucuresti a invins marti, pe teren propriu, echipa Unirea Slobozia, la limita, scor 1-0, in ultimul meci din etapa a 8-a a Ligii 2. Unicul gol al meciului a fost inscris de Alexandru Popa, in minutul 38. Din minutul 84, formația bucureșteana a evoluat in inferioritate numerica, Iulian Rosu fiind eliminate. Aceasta a fost cea de-a treia victorie a alb-roșilor in acest sezon de Liga 2. Rezultatele din etapa a 8-a din Liga 2: CSC Dumbravita – Ripensia Timisoara 1-0; Poli Iasi – FCM Baia Mare 2-0; Progresul Spartac Bucuresti – Unirea Dej 2-2; Selimbar – CSA Steaua 1-1; Csikszereda – Metaloglobus…