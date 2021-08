Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a invins, luni seara, pe arena din Șoseaua Ștefan cel Mare pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Academica Clinceni, in etapa a treia a Ligii I. Echipa antrenata de Ilie Poenaru a deschis scorul in minutul 37. Cioiu a marcat un gol, superb, la vinclu. In prelungirile primei reprize, Sorescu…

- FC U Craiova 1948 a invins-o, luni, pe teren propriu, la limita, scor 1-0, pe Dinamo, in epilogul etapei a doua a Ligii I. Hugo Vieira a marcat unicul gol al meciului, in minutul 65. Argentinianul Bauza i-a oferit portughezului o centrare ca la carte. De partea cealalta, cea mai mare ocazie a echipei…

- Formatia FC U Craiova a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Dinamo, in ultimul meci al etapei a II-a a Ligii I. Unicul gol al meciului a fost marcat de Hugo Vieira, cu capul, in minutul 65. FC U Craiova: Mogosanu - R. Negru, Diallo, Kovacic, Huyghebaert -…

- Prima manșa a ”dublei” din turul doi preliminar al Conference League, s-a incheiat cu victoria FCSB-ului cu scorul de 1 - 0, gol marcat de Cordea in prima repriza. Șahtior Karagandy puteau sa egaleze pe finalul meciului dar norocul a fost de partea roș-albaștrilor. Urmeaza returul din Kazastan, care…

- Dinamo joaca acasa cu Voluntari, de la ora 20:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Programul și rezultatele primei etape din sezonul 2021-2022 Dinamo - Voluntari, liveTEXT de la 20:30 Click AICI pentru live+statistici! Dinamo - Voluntari, echipe…

- Dinamo se poate desparți in aceste zile de fotbaliști importanți ai echipei, Anton, Fabbrini, Nemec, Rauța și Achim. ”Inca sunt la Dinamo”, a reacționat Dusan Uhrin, ieri dupa-amiaza. O singura veste buna pentru roș-albi: Ehmann, intors din drum. Dinamo intra in linie dreapta pentru startul campionatului,…

- ​Dinamo București a fost învinsa, duminica, scor 2-1, de echipa Galatasaray, într-un meci amical disputat pe terenul central din cadrul bazei de pregatire a gruparii din Istanbul.Golurile învingatorilor au fost marcate de Aytac Kara, în minutele 36 si 62 (penalti).Pentru…

- ​Dinamo București a învins duminica, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa FC Argeș, într-un meci din etapa a opta a play-out-ului Ligii I. Aceasta este a cincea victorie consecutiva pentru echipa lui Dușan Uhrin.Pentru Dinamo au marcat Mihaiu (’12) și Sorescu (‘82),…