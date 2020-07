Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de a scrie despre meciul amical susținut astazi, 24 iunie 2020, de Petrolul, la Ovidiu, in fața unei formule „combinate”, sai zic așa, a Viitorului, al treilea test din starea de alerta și al doilea consecutiv in deplasare, trebuie sa repet: nu se pot face aprecieri corecte in privința rezultatului…

- O echipa de cercetatori romani si-a propus sa inventeze un test de diagnostic Covid pentru acasa. Seful echipei spune ca testul ar putea fi gata in circa un an si jumatate. Testul va arata ca un test de...

- „In acesta minivacanta, politistii prahoveni se vor afla zilnic la datorie și vor actiona pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta linistea cetatenilor si pentru a interveni atunci cand sunt sesizati cu privire la comiterea unor fapte antisociale”, anunta reprezentantii…

- Deși companiile mici sunt mai puțin inclinate sa ofere personalului lor dispozitive ale companiei pentru a lucra de acasa, doar o treime dintre angajații (34%) din aceasta categorie au primit instrucțiuni despre cum sa lucreze in siguranța de pe laptopurile, tabletele și smartphone-urile personale,…

- Universitatea Craiova a castigat SuperCupa #jucamdeacasa, turneu caritabil de FIFA20 11v11 organizat de FRF Virtual, dupa ce a invins-o pe Dinamo in finala desfasurata duminica seara. Scorul a fost egal, 1-1, dupa cele 90 de minute, dar si dupa prelungiri. Știința s-a impus cu 3-2 la loviturile de departajare.…

- Pe 11 mai 1991, Dinamo intalnea pe teren propriu Universitatea Craiova. Un duel intre campioana en titre - ramasa fara majoritatea covarșitoare a vedetelor, vandute in vara lui '90 - și viitoarea campioana. S-a terminat 1-1, goluri Damaschin (20'), respectiv Sandoi (11'). Intrat pe gazon in minutul…

- In etapa a saptea a Ligii 1 de fotbal virtual, intrecere organizata de Liga Profesionista de Fotbal in mediul virtual, FC Viitorul a inregistrat o remiza, 2 2 cu FC Hermannstadt.Echipa de pe litoral a fost reprezentata de Robert Dumitru, gamer profesionist, component al nationalei de FIFA a Romaniei.In…

- Premierul Ludovic Orban spune ca, daca va fi invitat la Parlament printr-o procedura parlamentara sau constitutionala, cu siguranta va merge pentru a prezenta masurile luate de Guvern in aceasta perioada, el precizand ca, deocamdata, parlamentarii stau acasa si „nasc tot felul de initiative legislative…