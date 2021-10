Stiri pe aceeasi tema

- FC Arges a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-0), echipa Dinamo, calificandu-se in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, anunța news.ro. Au marcat: Tira '49 / Isfan '78, Cr. Dumitru '90+3. Chindia si ACSO Filiasi (liga a treia) sunt alte echipe care au acces deja in…

- Steliano Filip (27 de ani) a parasit terenul accidentat in minutul 24 al meciului Dinamo - FC Argeș, din optimile de finale ale Cupei Romaniei. Dinamo - FC Argeș, liveTEXT AICI Steliano Filip a revenit titular la Dinamo, dupa problemele musculare care l-au ținut pe banca in meciul cu Rapid. Fundașul…

- Dinamo și FC Argeș se intalnesc azi, de la 21:00, in cel mai important meci al zilei din optimile de finala ale Cupei Romaniei. Confruntarea din Ștefan cel Mare reprezinta o noua șansa pentru trupa lui Mircea Rednic de a ieși din criza acuta pe care o traverseaza in prezent. Aflata intr-o lunga perioada…

- Antun Palic (33 de ani), fostul capitan al lui Dinamo, va fi diseara adversarul roș-albilor. Spera ca FC Argeș sa triumfe din nou in Ștefan cel Mare, dar Dinamo sa se salveze de la retrogradare. Antun Palic a fost adus de Rednic in Romania la Dinamo, in vara lui 2015, apoi croatul l-a urmat pe antrenor…

- Incep „optimile” Cupei Romaniei 2021-2022. Toate meciurile vor fi live pe GSP.ro, televizate de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Prima zi programeaza cel mai atractiv duel al acestei faze, Dinamo - FC Argeș. ...

- FRF a publicat programul „optimilor” Cupei Romaniei 2021-2022. Toate meciurile vor fi live pe GSP.ro, iar televizarile vor fi anunțate ulterior. Marți, 26 octombrieACSO Filiasi – Hermannstadt, ora 15:00Gaz Metan Medias – Chindia Targoviste, ora 18:00Dinamo – FC Arges, ora 21:00Miercuri, 27 octombrieMinaur…

- Formatia Dinamo s-a calificat, joi, in optimile de finala ale Cupei Romaniei, invingamd in 16-imi echipa Ripensia Timisoara, scor 1-0. Golul a fost marcat de Matei, in minutul 36. Joi are loc si ultima partida din 16-imi, CS Universitatea Craiova - CFR Cluj (ora 21.30), conform news.ro…

- FC Arges s-a impus pe final in deplasarea cu Academica Clinceni, 1-0, gratie unui gol marcat de fundasul Grigore Turda (24 de ani), si ajunge la 3 victorii consecutive in Liga 1. Cu Andrei Prepelita in tribuna, FC Arges a castigat pe stadionul din „Stefan cel Mare", acolo unde Academica Clinceni isi…