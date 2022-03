Stiri pe aceeasi tema

- Primii 293 de refugiați din Ucraina au avut ieri coridor verde pentru a zbura din Chișinau spre Frankfurt și Istanbul, iar peste cateva zile alte sute vor zbura spre Barcelona și Varșovia. Anunțul a fost facut de vicepremierul Andrei Spinu.

- Polițiștii de frontiera au prins 29 de migranți, provenind din șapte țari Foto Arhiva/ Politia de frontiera RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Polițiștii de frontiera au prins vineri 29 de migranți, provenind din șapte țari, care au încercat sa iasa ilegal din țara, ascunși…

- Peste 50 de refugiați ucraineni pot fi cazați intr-un sat din apropiere de Timișoara, grație inițiativei unei firme timișorene. Compania Casa Rusu, producatoare de mobilier, in parteneriat cu...

- Javier Tebas (59 ani), președintele primei ligi din Spania, a declarat ca ar fi foarte bucuros daca s-ar concretiza transferul lui Kylian Mbappe la Real Madrid, respectiv transferul lui Erling Haaland la Barcelona. Norvegianul de la Borussia Dortmund este de mai mult timp o ținta pentru marile cluburi…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a fost intrebat de cunoscuta garsoniera de 11 mp scoasa la inchiriere cu 200 de euro din Cluj. „Pe vremea lui Ceaușescu se construiau garsonierele acelea, tip vagon”, a declarat acesta.„Cred ca acea garsoniera este probabil de pe vremea lui Ceaușescu, de…

- Dinamo a fost invinsa de Barcelona, scor 30-35, in grupa B a Ligii Campionilor la handbal masculin. Valentin Ghionea (37 de ani), extrema dreapta a campioanei Romaniei, crede ca experiența superioara a catalanilor a facut diferența in final. Valentin Ghionea a marcat 4 goluri in poarta campioanei Europei,…

- Timișoara și Veszprem vor deține in același an, 2023, titlul de Capitala Culturala a Europei: provocator și ambițios context in care Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely și teatrul din orașul maghiar situat pe malul raului Sed au proiectat un dens program cultural comun. Unul dintre punctele esențiale …

- Ce faci, ce simti, ce zici, cand interlocutorul tau, un baiat tanar, inteligent, talentat, toba de carte, iti spune, din primele momente ale dialogului pe care il initiezi cu el, astfel: nu fac parada cu treaba asta, dar sunt nascut cu paralizie cerebrala? Ce zici si ce simti si ce faci, tu, om fara…