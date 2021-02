Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au trimis in judecata, anul trecut, 3.791 de inculpati (crestere de 9,41% fata de 2019), dintre care 1.182 in stare de arest preventiv, prin intocmirea a 1.883 de rechizitorii si acorduri de recunoastere a vinovatiei (crestere de 10%), se arata in bilantul activitatii Directiei pe…

- Raportul anual de activitate al Direcției Naționale Anticorupție arata ca in anul 2020 s-au imbunatațit cei mai mulți indicatori statistici, printre care operativitatea soluționarii cauzelor, numarul de trimiteri in judecata și de hotarari de condamnare, iar numarul de achitari s-a redus. Au fost desfașurate…

- Un numar de opt inculpati au fost trimisi in judecata pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane, trafic de minori, complicitate la trafic de persoane si complicitate la trafic de minori, se arata intr-un comunicat de presa transmis joi de…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, sustine ca partidul din care face parte trbeuie sa demonstreze ca numeste in functii publice profesionisti si persoane integre, dupa ce in presa a aparut o investigatie jurnalistica referitoare la faptul ca la Apele Romane au ajuns pe functii persoane fara…

- Cinci inculpati – patru persoane fizice si o firma – au fost trimisi in judecata pentru infractiuni contra mediului dupa ce au deversat in apele raului Arges si au ingropat in sol, in judetul Giurgiu, aproape 20.000 de metri cubi de deseuri provenite din excavari. Depozitarea acestora in gropi legale…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:Procurorii din cadrul Sectiei de urmarire penala si criminalistica a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Doi inculpati au fost trimisi in judecata pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta si luare de mita.Procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt a intocmit, la data de 25 noiembrie a.c., rechizitoriul prin care a dispus trimiterea in judecata a doi inculpati, pentru savarsirea…