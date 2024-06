Stiri pe aceeasi tema

- Din top 100 cele mai mari firme care cultiva grau, porumb si floarea-soarelui in Romania, 40 au capital strain. Majoritatea investitorilor sunt din Italia, Danemarca si Liban. Analist: „Sunt platitori de taxe, sunt angajatori, sunt structurati si au intel

- Din top 100 cele mai mari firme care cultiva grau, porumb si floarea-soarelui in Romania, 40 au capital strain. Majoritatea investitorilor sunt din Italia, Danemarca si Liban. Analist: „Sunt platitori de taxe, sunt angajatori, sunt structurati si au inteles ca pamantul romanesc este unt pe paine”, informeaza…

- Nicolae Ciuca, presedintele PNL, a dezvaluit, intr-un clip video pe Facebook, care sunt cele doua lucruri care trebuie rezolvate pentru ca agricultura romaneasca sa fie una performanta si pentru ca Romania sa nu ramana doar un furnizor de materie prima.

- Cei mai mari producatori de petrol din Uniunea Europeana au fost, in 2022, Italia (4,5 milioane de tone), Danemarca (3,2 milioane de tone) si Romania... The post PETROL ȘI ȚIȚEI Romania, un mare producator de petrol in UE first appeared on Informatia Zilei .

- Romania devine un jucator mondial in industria petroliera: țara noastra se lupta cu doi giganți in UECei mai mari producatori de petrol din Uniunea Europeana au fost, in 2022, Italia (4,5 milioane de tone), Danemarca (3,2 milioane de tone) si Romania (3 milioane de tone), conform datelor publicate luni…

- Cei mai mari producatori de petrol din Uniunea Europeana au fost, in 2022, Italia (4,5 milioane de tone), Danemarca (3,2 milioane de tone) si Romania (3 milioane de tone), conform datelor publicate luni de Eurostat. Conform acestor date, productia de titei a UE a continuat sa scada in 2022, in pofida…

- Romania s-a clasat anul trecut pe locul al doilea in Uniunea Europeana, dupa Franta, la productia de seminte de floarea-soarelui, pierzand prima pozitie, ocupata in 2022 – potrivit datelor Institutului National de Statistica. Productia a fost mai mica anul trecut fata de 2022 cu 3,7%. Ca suprafata cultivata…

- Avem cel mai scump ulei și totuși Romania s-a clasat anul trecut pe locul doi in Uniunea Europeana la producție floarea soarelui Romania s-a clasat anul trecut pe locul doi in Uniunea Europeana la floarea soarelui din punct de vedere al productiei obtinute, dupa Franta, pierzand prima pozitie ocupata…