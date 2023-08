Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Apa Arieș S.A., in calitate de Beneficiar al proiectului “INITIEREA DIGITALIZARII ACTIVITATII COMPANIEI DE APA ARIES S.A PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI SOFTWARE IN VEDEREA DEZVOLTARII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL PIERDERILOR DE APA”, cod SMIS 2014+ 157939, co-finanțat din Fondul de Coeziune…

- Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii Publice, a explicat care sunt romanii ale caror venituri vor crește incepand din aceasta toamna.„Actuala legislație a pensiilor, Legea 263/2010 care este in vigoare de la 1 ianuarie 2011, cat și legile anterioare, Legea 19/2000 care a intrat in…

- Coaliția vrea sa majoreze TVA pe gigacalorie, ceea ce ar insemna facturi uriașe la caldura in iarna. De altfel, mai multe taxe și impozite noi vor fi introduse in perioada urmatoare. TAXE NOI INTRODUSE DIN SEPTEMBRIE: -1% din cifra de afaceri pentru marile companii-taxa de 15% pentru companiile care…

- TAXE NOI INTRODUSE DIN SEPTEMBRIE:-1% din cifra de afaceri pentru marile companii-taxa de 15% pentru companiile care duc profitul in strainatate-contribuția la sanatate in agricultura și construcții (10%)-reținerea contribuției la sanatate pentru tichetele de masa-1% pentru cladiri rezidențiale (sageata…

- Guvernanții pregatesc noi taxe pentru romani! Masurile ar trebui sa intre in vigoare in luna septembrie a acestui an. Liderii Coaliției fac noi scenarii legate de taxele platite de romani. Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, prezinta azi, la ora 13.00, liderilor coaliției de guvernare, noi simulari…

- Guvernul a aprobat, joi, un proiect de lege privind aplicarea unor tarife rutiere pe reteaua de drumuri nationale din Romania. Masurile intra in vigoare de la 1 ianuarie 2026 și se aplica tuturor categoriilor de vehicule inmatriculate, cele pentru transportul de persoane, transportul de marfa cu masa…

- Detartrajul cu ultrasunete si periaj profesional, efectuat pentru toata dantura, va fi introdus in categoria serviciilor decontate, un asigurat putand beneficia anual de un astfel de serviciu. Odata cu intrarea in vigoare a noului Contract-cadru, de la 1 iulie 2023 vor intra in vigoare si Normele metodologice…

- In atenția fermierilor din Botoșani: „Sa respecte programarile stabilite in vederea depunerii cererilor de plata” Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) Centrul Județean Botoșani atenționeaza fermierii sa raspunda apelurilor telefonice ale funcționarilor APIA și sa respecte programarile…