Stiri pe aceeasi tema

- Revin noi masuri anti-Covid incepand din toamna. ​Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a facut precizarea ca, incepand cu luna septembrie, cand incep școlile, „vom folosi masca in mijloacele de transport in comun”. Ministrul Sanatații exclude insa posibilitatea ca purtarea maștii sa devina obligatorie…

- Autoritațile lucreaza la legislația necesara pentru deschiderea de centre de vaccinare anti-COVID in unitați sanitare. Aceasta este o masura de pregatire a campaniei de vaccinare anti-COVID din toamna. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila , a anuntat marti ca, in perioada urmatoare, vor fi deschise…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat marti ca, in perioada urmatoare, vor fi deschise centre de vaccinare in unitati sanitare, ca o masura de pregatire a campaniei de imunizare din toamna, cand se asteapta un ser adaptat la noile variante ale tulpinii Omicron a SARS-CoV-2. Fii…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a recomandat populatiei sa poarte masca de protectie in spatiile inchise aglomerate si in mijloacele de transport pentru a limita raspandirea epidemiei de COVID-19, insa considera ca o eventuala impunere a acestei masuri nu va da rezultatele asteptate. „Ministerul…

- Anunțul Ministrului Sanatații despre reintroducerea starii de alerta. Ce spune Rafila despre valul 6 al pandemiei COVID Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a facut precizari, miercuri, referitor la posibilitatea de reintroducere a starii de alerta, pe fondul creșterii cazurilor de Covid-19. Acesta…

- Oficialii Romaniei se tem de reinstaurarea restricțiilor in Romania, in eventualitatea apariției unui nou val de pandemie in toamna acestui an. Ce spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, despre strategia pe care o va aborda Guvernul, in cazul in care ne vom confrunta cu un nou val COVID. Revin…

- Alexandru Rafila, a vorbit despre strategia Guvernului privind eventuale restricții in contextul unui noi val COVID-19.„Ministerul Sanatații nu poate impune niciun fel de restricții in afara de utilizarea maștii in spațiile medicale, pentru ca acolo exista o prevedere legala din anul 2016 in ceea ce…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, ca fiecare stat membru al Uniunii Europene va primi o cantitate de vaccin impotriva variolei, iar Romania a solicitat initial 1.000 de doze din acest vaccin.